Girne'deki feribot faciasında ikinci kaptanın ifadesi ortaya çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinden Mersin'in Taşucu Limanı'na hareket ettiği sırada alabora olarak batan feribot kazasıyla ilgili yargılama süreci sürüyor.

Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan feribotun kaptanı M.Ö. ile ikinci kaptan M.S. ve M.G, S.E, V.H, R.İ, Z.Ö. ve K.K. ile şirket çalışanı A.Ö. tutuklanmıştı.

Polisin talebiyle tutuklama süreleri sekiz gün daha uzatıldı.

Şüpheliler bugün bir kez daha mahkemeye çıkarılırken, yeni ifadeler ve polisin kazaya ilişkin hazırladığı rapor ortaya çıktı.