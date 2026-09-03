Girne'deki feribot faciasında ikinci kaptanın ifadesi ortaya çıktı
03.09.2026 11:31
Girne'de yaşanan feribot faciasında ikinci kaptanın ifadesi ortaya çıktı. Olay günü Mersin'de fırtına olduğunu söyleyen ikinci kaptan, birinci kaptanın inisiyatif aldığını söyledi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinden Mersin'in Taşucu Limanı'na hareket ettiği sırada alabora olarak batan feribot kazasıyla ilgili yargılama süreci sürüyor.
Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan feribotun kaptanı M.Ö. ile ikinci kaptan M.S. ve M.G, S.E, V.H, R.İ, Z.Ö. ve K.K. ile şirket çalışanı A.Ö. tutuklanmıştı.
Polisin talebiyle tutuklama süreleri sekiz gün daha uzatıldı.
Şüpheliler bugün bir kez daha mahkemeye çıkarılırken, yeni ifadeler ve polisin kazaya ilişkin hazırladığı rapor ortaya çıktı.
İKİNCİ KAPTAN: YOLA ÇIKMA KARARI KAPTANIN İNİSİYATİSİYLE ALINDI
Kazanın yaşandığı Filo Jet isimli feribotun ikinci kaptanı M.S., mahkemedeki ifadesinde, facianın yaşandığı gün Mersin'in Taşucu Limanı'nın fırtına nedeniyle kapalı olduğu bilgisini paylaştı.
İkinci kaptan, "Sefere çıkma kararı kaptanın inisiyatifiyle alındı." dedi.
Yargılamanın ilk aşamasında tutuklanan kaptan M.Ö., mahkemedeki ifadesinde meteorolojik verilere göre çıkışlarında bir sorun olmadığını öne sürmüştü.
GEMİNİN İKİ SERTİFİKASI EKSİK
Davanın görüldüğü Girne'den son gelişmeleri aktaran NTV muhabiri Melike Şahin, yargılama sırasında soruşturmaya ait bulgu, tespit ve evrakların da yargıca sunulduğunu anlattı.
Bu raporlardan birinde, geminin evrakları ve denetim süreçleri açısından yapılan incelemelerde herhangi bir sorun tespit edilemediği anlatıldı, geminin iki uluslararası sertifikasının eksik olduğu belirtildi.
"DÜŞÜK HIZLA GERİ DÖNÜLSEYDİ FELAKET YAŞANMAZDI"
Yargıca sunulan belgeler arasında uzman tespitlerinin yer aldığı bir polis raporu da yer aldı.
Raporda, geminin su aldığı tespit edildiği anda düşük hızla geri dönülseydi kazanın yaşanmayacağı tespitine yer verildi.
19 KAYIP ARANIYOR
Girne açıklarında 31 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde meydana gelen feribot kazasında şu ana kadar dokuz kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler kayıp 19 kişiye ulaşmaya çalışıyor.
Çalışmalar kapsamında TCG Işın ve TCG Alemdar gemileri su altında inceleme yapıyor.
KKTC'DE KOALİSYON DAĞILDI
Feribot faciasının yaşandığı KKTC'de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı.
Kararın soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi amacıyla alındığı kaydedildi.
Bu gelişme üzerine hükümet ortaklarından Yeniden Doğuş Partisi'nin lideri olan Arıklı, "Hükümetten çekilme için Parti Meclisi'ni toplayacağız." dedi.
Bu açıklamadan saatler sonra YDP, hükümetten çekildiğini açıkladı.