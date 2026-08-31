Girne'deki feribot faciasında kaptanın ifadesi ortaya çıktı

NTV Temsilcisi Selim Sayarı, kazaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirterek yolcuların kaza anına ilişkin iddialarını aktardı.

KKTC tarihinin en büyük deniz kazasında yanıt bekleyen soruları olduğunu anlatan Sayarı, şunları anlattı:

"- Liman Başkanlığı, fırtına sonrası ölü dalgaların hakim olduğu denizde bu geminin sefer yapmasına nasıl izin verdi?

- Yolcular geminin su aldığını, geri dönülmesi gerektiğini kaptana iletmesine rağmen kaptan neden ısrarla yola devam etti?

- Kaza anında kapıların yolcuların üzerine kilitlediği, eksik can yeleklerinin dağıtılmadığı, can yeleği giydirilmesi konusunda herhangi bir girişimde bulunulmadığı, can salının gemiye sabitlenerek yolcuların tahliyesinin yapılamadığı gibi bir dizi ihlal var.

- Kaptanın gemiden kaçtığı da iddia ediliyor. Bu yönde yolcu ifadeleri var."