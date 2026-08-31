Girne'deki feribot faciasında kaptanın ifadesi ortaya çıktı
31.08.2026 11:28
Son Güncelleme: 31.08.2026 11:51
Girne'de yaşanan feribot faciasında gemi kaptanının ifadesi ortaya çıktı. Kaptan ifadesinde kazanın meydana geliş şeklini anlattı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinden Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere dün öğle saatlerinde hareket eden Türk yolcu gemisi alabora oldu.
Kazaya ilişkin başlatılan soruşturmada ilk aşamada gemi kaptanıyla birlikte yedi mürettebat gözaltına alındı.
Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan kaptan, buradaki ifadesinde kazanın meydana geliş şeklini anlattı.
MAHKEME SÜRECİ BAŞLADI
Girne açıklarında dün bir yolcu gemisinin alabora olması sonucu sekiz kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin gözaltına alınan kaptan, mürettebattan yedi kişi ve bir şirket çalışanı Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.
YEDİ GÖZALTI KARARI DAHA VERİLDİ
Gözaltına alınan kaptan M.Ö'nün yanı sıra mürettebattan M.S, M.G, S.E, V.H, R.İ, Z.Ö. ve K.K. ile şirket çalışanı A.Ö. Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.
Hakim, kimlik tespiti yapıldıktan sonra tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek suçundan aranan yedi kişinin de mahkemeye getirilmesini istedi.
Hakim, duruşmanın söz konusu yedi kişinin de getirilmesiyle yeniden başlayacağını duyurdu.
GEMİ KAPTANI KAZA ANINI ANLATTI
Gemi kaptanı ve mürettebatı mahkemede kazanın oluş şekline ilişkin ifade verdi.
Burada savunma yapan gemi kaptanı, dalgalar sonucunda geminin ön tarafının kopmasıyla birlikte alabora olduğunu ve kazanın bu şekilde başladığını anlattı.
KAZADA HAVA DURUMU ETKİLİ OLDU MU?
Kaptan ve mürettebat, meteorlojik verilere göre çıkışta bir sorun olmadığını öne sürdü.
Şüpheliler, gemi sertifikasyonunda da hem seyir hem idari açıdan izinlerinin bulunduğunu savundu.
Mahkeme, teknik verilerin toplanmasını, tanıkların dinlenmesini, bu konuda Türkiye'de soruşturma açılıp açılmadığının öğrenilmesini ve diğer belgelerin tamamlanmasını istedi.
NE OLMUŞTU?
KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan Filo Jet isimli yüksek hızlı yolcu deniz otobüsü, dün öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başladı.
SEKİZ KİŞİ ÖLDÜ, 18 KAYIP ARANIYOR
Gemi, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora oldu.
259'u yolcu, sekizi mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu gemideki 241 kişi kurtarılırken, sekiz kişi yaşamını yitirdi.
18 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
YANIT BEKLEYEN SORULAR
NTV Temsilcisi Selim Sayarı, kazaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirterek yolcuların kaza anına ilişkin iddialarını aktardı.
KKTC tarihinin en büyük deniz kazasında yanıt bekleyen soruları olduğunu anlatan Sayarı, şunları anlattı:
"- Liman Başkanlığı, fırtına sonrası ölü dalgaların hakim olduğu denizde bu geminin sefer yapmasına nasıl izin verdi?
- Yolcular geminin su aldığını, geri dönülmesi gerektiğini kaptana iletmesine rağmen kaptan neden ısrarla yola devam etti?
- Kaza anında kapıların yolcuların üzerine kilitlediği, eksik can yeleklerinin dağıtılmadığı, can yeleği giydirilmesi konusunda herhangi bir girişimde bulunulmadığı, can salının gemiye sabitlenerek yolcuların tahliyesinin yapılamadığı gibi bir dizi ihlal var.
- Kaptanın gemiden kaçtığı da iddia ediliyor. Bu yönde yolcu ifadeleri var."