Girne'deki feribot faciasında yürek yakan ayrıntı. Ailesini kurtardı, kendi canından oldu
01.09.2026 13:45
Son Güncelleme: 01.09.2026 13:54
Girne açıklarında alabora olan feribotta hayatını kaybedenler arasında İstanbul’da görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Fahri Ateş'in de bulunduğu öğrenildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Mersin'e hareket ettiği sırada alabora olarak batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Jandarma Uzman Çavuş Fahri Ateş de, eşi ve 4 yaşındaki çocuğuyla Girne'de alabora olan gemideydi. Ateş önce çocuğunu ve eşini kurtardı can yeleği bulmak için geminin alt bölümüne gitti ancak yukarı çıkamadı.
Jandarma Uzman Çavuş Fahri Ateş, hayatını kaybetti. Fahri Ateş, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapıyordu. Ateş, eşi ve 4 yaşındaki çocuğuyla birlikte tatil amacıyla Kıbrıs’a gitmişti.
Aile dönüş yolunda feribotun alabora olmasıyla denize düştü. Fahri Ateş, kaza sırasında önce eşi ve çocuğunun güvenliğini sağlamak için mücadele etti.
CAN YELEĞİ İÇİN DALDI AMA ÇIKAMADI
Ailesini kurtarmayı başaran Ateş’in, eşi ile çocuğuna can yeleği bulmak amacıyla geminin alt bölümüne indi ancak bir daha yukarı çıkamadı. Kazadan sağ kurtarılan Ateş’in eşinin ve çocuğunun ise hastanede tedavisi sürüyor.
KAYIPLARI ARAMA ÇALIŞMASINDA 3. GÜN
Kazada şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise hala kayıp. Hayatını kaybedenlerin Nihat Balyemez, Hüseyin Özdemir, Nuray Zeytun, Fahri Ateş, Gülcan Gürel, Reyhan Verim, Nisa Torer ve Nurcan Hilaloğlu olduğu öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı. Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 241 kişi sağ kurtarılmış, 8 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 20 kişi için arama çalışması başlatılmıştı.
Geminin batan enkazının, denizin 514 metre derinliğinde bulunduğu bildirilmişti.