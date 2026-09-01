Girne'deki feribot faciasında yürek yakan ayrıntı. Ailesini kurtardı, kendi canından oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Mersin'e hareket ettiği sırada alabora olarak batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Jandarma Uzman Çavuş Fahri Ateş de, eşi ve 4 yaşındaki çocuğuyla Girne'de alabora olan gemideydi. Ateş önce çocuğunu ve eşini kurtardı can yeleği bulmak için geminin alt bölümüne gitti ancak yukarı çıkamadı.