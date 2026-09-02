Girne'deki feribot faciasında yürek yakan ayrıntı. Kendi can yeleğini kızına verdi

Gürel'in mesai arkadaşı Sibel İçel, gazetecilere, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5 yıldır aynı birimde çalıştıklarını söyledi.

İçel, Gürel ile 10 gün önce görüştüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Bana veda etmemişti. 'Gezmeye gidip geleceğim abla, gelince de ilk seni göreceğim.' dedi. Kıbrıs'a erkek kardeşinin yanına gitmişti. Can yeleğini giydirdiği kızını babasına emanet etmiş. Kendisinin beli kırılmış diye duyduk. Sonra gözden kaybolmuş. Babası, kardeşi ve kızı beraberdi. Eşi limandan kendisini almaya gitmişti. Keşke böyle olmasaydı. Çok iyi arkadaşımdı, çok yakındık. Benden hiç ayrılmazdı."