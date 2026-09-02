Girne'deki feribot felaketinde enkaza ulaşıldı

Her iki geminin görüntüleme ve arama çalışmaları 24 saat esasına göre sürdürülüyor.

Dün yapılan ilk incelemede feribotun enkazının 550 metreye kadar sürüklendiği tespit edilmişti. Geminin enkazına ulaşılmasıyla birlikte ROW cihazı aracılığıyla gemiden ilk görüntüler alınacak.

Bu aşamada gerçekleştirilecek çalışmada ilk olarak feribotun içerisinde cansız beden olup olmadığı kontrol edilecek.