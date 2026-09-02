Girne'deki feribot felaketinde enkaza ulaşıldı
02.09.2026 11:30
Son Güncelleme: 02.09.2026 12:21
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e hareket ettiği sırada alabora olarak batan Filo Jet isimli feribotun enkazın ulaşıldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinden Mersin'deki Taşucu Limanı'na gittiği esnada alabora olarak batan geminin enkazına ulaşıldı.
Filo Jet isimli yolcu feribotu, 31 Ağustos günü öğle saatlerinde batmıştı. KKTC tarihinin en büyük deniz kazasında şu ana kadar sekiz kişinin cansız bedeni bulunmuştu.
Kazada kaybolan 20 kişiye ulaşmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları dört gündür sürüyor.
KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada geminin enkazına ulaşıldığı bildirildi.
BÖLGEDEKİ ÇALIŞMALAR İKİ GEMİYLE SÜRÜYOR
NTV muhabiri Melike Şahin, Girne'den son gelişmeleri aktardı.
TCG Işın gemisi dün bölgeye ulaşmış ve batık geminin enkazına ulaşabilmek için çalışmalara başlamıştı.
Bugün ise TCG Alemdar gemisi Girne'ye ulaştı. İki gemi bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.
GEMİDEN İLK GÖRÜNTÜ ALINACAK
Her iki geminin görüntüleme ve arama çalışmaları 24 saat esasına göre sürdürülüyor.
Dün yapılan ilk incelemede feribotun enkazının 550 metreye kadar sürüklendiği tespit edilmişti. Geminin enkazına ulaşılmasıyla birlikte ROW cihazı aracılığıyla gemiden ilk görüntüler alınacak.
Bu aşamada gerçekleştirilecek çalışmada ilk olarak feribotun içerisinde cansız beden olup olmadığı kontrol edilecek.
ROV CİHAZININ ÖZELLİKLERİ NELER?
Enkazı görüntülemek için kullanılacak ROV cihazı, bin metreye kadar dalış yapabiliyor.
Cihaz, kayıp ve batın nesneleri güvenli bir şekilde kavrayıp yüzeye çıkarabiliyor.
Bu cihaz 135 kilogram yükü denizden çıkarabiliyor.
NE OLMUŞTU?
Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos 2026 tarihinde, öğleden sonra hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi, kalkışından kısa süre sonra alabora oldu.
Kaza sırasında gemide mürettebat dahil 267 yolcu vardı. Kazada sekiz kişi yaşamını yitirdi, 20 yolcunun arama çalışmaları sürüyor.
Kaza, Girne kıyılarının yaklaşık 2 kilometre kuzeyinde meydana geldi. Olayın hemen ardından Kıbrıs Türk sahil güvenlik botları bölgeye sevk edildi.
Yolcuların bir bölümü alabora olan feribotun üstünde kurtarılmayı bekledi. Yolcular kurtarma sallarıyla denize açıldı. Olay yerine ilk anda kurtarma gemileri ve özel tekneler ulaştı.