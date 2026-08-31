Girne'deki feribot kazasından kurtulanların iddiası doğrulandı: "Kaptanı ben taşıdım"

Geminin genç olmadığını, yaşlı bir gemi olduğunu anlatan Koç, "Geminin geçmişini biliyoruz. Bu geminin sol tarafında yama yapılmış bir parçası vardı." dedi.

Kaptan Koç şöyle devam etti:

"- Geminin sol tarafında büyük bir parça vardı. O büyük parça attı. Gemi benden büyük bir gemi. Bu gemi daha öncesinden yara aldı. Beş yıl boyunca karada kaldı. Daha sonrasında o vurduğu yeri tamir ettiler. Batmasının sebebi de o vurulan yerden kaynaklanıyor."