Girne'deki feribot kazasından kurtulanların iddiası doğrulandı: "Kaptanı ben taşıdım"
31.08.2026 12:27
Son Güncelleme: 31.08.2026 12:56
Girne'deki feribot kazasında kaptanın gemiyi terk ettiği iddiası NTV yayınında doğrulandı. Arama çalışmalarına katılan bir kaptan, birinci ve ikinci kaptanı karaya kendisinin çıkardığını söyledi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinden Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket eden yolcu gemisinin alabora olması sonrası kayıp 18 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Girne'deki son gelişmeleri aktaran NTV muhabiri Melike Şahin, çalışmalara katılan kaptan Mustafa Koç ile dün yaşananları konuştu.
Mustafa Koç, çarpıcı bir açıklamada bulundu.
"KAPTAN VE İKİNCİ KAPTAN BENİM TEKNEMDEYDİ"
Kazadan kurtulan bazı yolcuları, gemiyi ilk terk edenlerin kaptan ile mürettebat olduğunu öne sürmüştü.
Kaptan Mustafa Koç, kaza sırasında kaptan ile ikinci kaptanın kendi teknesinde sahile taşındığını söyledi.
"Geminin içindeki kaptan ilk terk etti mi? Etti. Hatta ben aldım kaptanı. Bendeydi." diyen Koç, "Birinci ve ikinci kaptan bendeydi." ifadelerini kullandı.
Koç, "Kaptanla konuşma fırsatınız oldu mu?" sorusuna, "O kadar insanın içerisinde konuşmak riskliydi." yanıtını verdi.
"İNSANLAR PANİK VE KORKU İÇİNDEYDİ"
Kaza yaşandığı sırada Girne'deki yat limanında olduğunu anlatan Mustafa Koç, kendilerine gelen bir mesajla olayı öğrendiklerini söyledi.
Vakit kaybetmeden kendi ticari teknesi ile yola çıktıklarını söyleyen Koç, "45 dakika açıldım. Teknenin yan döndüğünü gördüm. Geminin üzerinde 80-90 kişi vardı. Ortalama 60-65 kişiyi alıp turizm limanına götürdük." dedi.
İnsanların panik ve korku içinde olduklarını ifade eden Koç, kazazedelere hemen su dağıttıklarını belirterek, "Üç dört kişi haricinde herkes dinçti. Benim getirdiğim insanların hepsi yetişkindi." dedi.
"GEMİNİN SOL TARAFINDA YAMA YAPILMIŞ PARÇA VARDI"
Geminin genç olmadığını, yaşlı bir gemi olduğunu anlatan Koç, "Geminin geçmişini biliyoruz. Bu geminin sol tarafında yama yapılmış bir parçası vardı." dedi.
Kaptan Koç şöyle devam etti:
"- Geminin sol tarafında büyük bir parça vardı. O büyük parça attı. Gemi benden büyük bir gemi. Bu gemi daha öncesinden yara aldı. Beş yıl boyunca karada kaldı. Daha sonrasında o vurduğu yeri tamir ettiler. Batmasının sebebi de o vurulan yerden kaynaklanıyor."