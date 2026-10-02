Girne'deki gemi faciasında tahliye botu skandalı
02.10.2026 13:51
Girne'deki gemi faciasında kurtulan bir kazazede, gemiden atılan tahliye botlarının yolcular binmeden halatlarının kesildiğini iddia etti.
İHMALLER ZİNCİRİNE BİR YENİSİ EKLENDİ
Girne'deki gemi faciasının üzerinden bir ay geçti.
Kaptan, mürettebat ve bir şirket yetkilisinin aralarında olduğu 9 sanığın yargılaması sürüyor.
Zanlılar bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Hakkında "Tedbirsizlik ve ihmalkarlık sonucu ölüme sebebiyet verme" suçlaması bulunan 9 zanlının, gözaltı süresi 7 gün daha uzatıldı.
Bir yandan da ihmallere ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.
Kazadan kurtulan Selman Akbaş, gemiden atılan tahliye botlarının yolcular binmeden halatlarının kesildiğini bu nedenle de kimsenin botlara ulaşamadığını iddia etti.
"HALATLAR KESİLDİ"
NTV'ye konuşan Akbaş, denizi görmek istemediğini ifade edip "O çocuklar aklıma geliyor. Suyun üstünde cansız yatan insanlar aklıma geliyor. Mersin gibi bir yerde yaşıyorum ancak sahile gitmek istemiyorum." dedi.
Gemi çalışanlarının eğitimli olmadığını da düşündüğünü dile getiren Akbaş, "Bunlar can sallarını atar atmaz halatlarını koparınca hiç kimse can sallarına binemedi. Bizden dalga aldı ve götürdü." diye konuştu.
Yetkililerin önce insanları bindirip ardından halatları kesmeleri gerektiğini sözlerine ekleyen Akbaş, "Filikaları 1,5 kilometre öteye götürdü. Bu yüzden de çok can kaybı oldu." ifadelerini kullandı.
Akbaş, kaza anını şöyle anlattı:
"Geri dönelim diye ricada bulundukça kaptan giderek hızını artırıyordu. Hıza bağlı olarak dalgalar bizi çok kötü etkilemeye başladı. Biri makinist Zeki Öz kaptanın odasına girdi. Odadan çıkarken çıkış kapasına doğru gidip 'Arkaya doğru kaçın gemi batıyor' diye bağırmaya başladı. Bize hiçbir bilgi verilmedi. Ne yapmamız gerektiğine dair bir anons ya da bilgilendirme yapılmadı."
Akbaş, gemideki yolcuların yüzde 80'inin yüzme bilmediğini düşündüğünü de aktardı.
ÖLÜ SAYISI 18'E YÜKSELDİ
Devam eden arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldığı, kimlik tespitinin yapılabilmesi için DNA çalışmalarının başlatıldığı açıklandı.
Olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 18'e yükselirken kayıp 10 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.
KAYIP YOLCULARA ULAŞINCAYA KADAR ARAMA DEVAM EDECEK
Batık çevresindeki dip arama çalışmalarının sürdüğü kaydedilen açıklamada, kayıp yolculara ulaşılıncaya kadar arama çalışmalarının devam edeceği ifade edildi.
NE OLMUŞTU?
KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.