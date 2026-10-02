Girne'deki gemi faciasında tahliye botu skandalı

NTV'ye konuşan Akbaş, denizi görmek istemediğini ifade edip "O çocuklar aklıma geliyor. Suyun üstünde cansız yatan insanlar aklıma geliyor. Mersin gibi bir yerde yaşıyorum ancak sahile gitmek istemiyorum." dedi.

Gemi çalışanlarının eğitimli olmadığını da düşündüğünü dile getiren Akbaş, "Bunlar can sallarını atar atmaz halatlarını koparınca hiç kimse can sallarına binemedi. Bizden dalga aldı ve götürdü." diye konuştu.

Yetkililerin önce insanları bindirip ardından halatları kesmeleri gerektiğini sözlerine ekleyen Akbaş, "Filikaları 1,5 kilometre öteye götürdü. Bu yüzden de çok can kaybı oldu." ifadelerini kullandı.

Akbaş, kaza anını şöyle anlattı:

"Geri dönelim diye ricada bulundukça kaptan giderek hızını artırıyordu. Hıza bağlı olarak dalgalar bizi çok kötü etkilemeye başladı. Biri makinist Zeki Öz kaptanın odasına girdi. Odadan çıkarken çıkış kapasına doğru gidip 'Arkaya doğru kaçın gemi batıyor' diye bağırmaya başladı. Bize hiçbir bilgi verilmedi. Ne yapmamız gerektiğine dair bir anons ya da bilgilendirme yapılmadı."

Akbaş, gemideki yolcuların yüzde 80'inin yüzme bilmediğini düşündüğünü de aktardı.