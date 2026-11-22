Balıkçı esnafı Emin Avcı ise palamudun boğazdan geri dönüş yaptığını ve avlanmanın halen sürdüğünü belirterek, "Palamut boğazdan geri dönüş yaptı. Şu anda halen daha avlanıyor. Ben 25 yıllık balıkçıyım, böyle bir duruma hayatım boyunca hiç rastlamadım. Böyle bir bolluk da hiç görmedim. Palamut halen daha çıkmaya devam ediyor. Şu anda çoktan göç etmesi gerekiyordu" diye konuştu.

Vatandaşların palamuda yönelik ilgisinin sezonun ilk dönemlerine göre azaldığını dile getiren Avcı, "Palamudu yiyen yedi, tuzlamasını yapan yaptı, dondurucusuna atan attı. Şu anda eskisi gibi ilk başlardaki talep yok. Ancak bu gidişle palamut avının uzun süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Bitecek gibi görünmüyor çünkü" ifadelerini kullandı.

Palamudun tanesinin 100-125 TL civarında satıldığı tezgahlarda diğer balık çeşitlerinin kilogram fiyatları ise istavrit 150 TL, hamsi 400 TL, mezgit 600 TL, çinekop 600 TL ve barbun 600 TL olarak sıralanıyor.