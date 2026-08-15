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Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor. Hızı 80 kilometreyi geçecek

15.08.2026 08:49

NTV - Haber Merkezi

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Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisiyle yurdun birçok yerinde sıcaklıklar düşürüyor. 4 il için sarı kod verilirken fırtına ve kuvvetli yağışlar hayatı olumsuz etkileyecek.

Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor. Hızı 80 kilometreyi geçecek
Anadolu Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava tahmini raporunu yayımladı.

 

Rapora göre, 24 kentte gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

 

Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havayla birlikte kuvvetli rüzgar da etkili olacak. Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı vatandaşları uyardı.

 

İşte hava tahmini raporu…

4 İL İÇİN SARI KOD 1
Anadolu Ajansı

4 İL İÇİN SARI KOD

MGM, 4 il için sarı kod verdi.

 

Sarı kod verilen iller şöyle:

 

"Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa"

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 2
Anadolu Ajansı

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Eskişehir, Gaziantep, Kilis, Sivas, Erzincan çevreleri, Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Antalya ve Kayseri'nin doğusu ile Malatya'nın batısında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

 

Yağışların; Ardahan çevreleri, Bayburt'un doğu kesimleri, Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

 

Hava sıcaklığı ise kuzey kesimlerden başlayarak yurt genelinde mevsim normallerinin altına inmeye devam ediyor.

BU İLLER DİKKAT! 3
Anadolu Ajansı

BU İLLER DİKKAT!

Yağışların; Ardahan çevreleri ile Bayburt'un doğu kesimleri, Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması ön gürülüyor.

 

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara uyarılarda bulunuldu.

80 KİLOMETRE HIZLA ESECEK 4
Anadolu Ajansı

80 KİLOMETRE HIZLA ESECEK

Rüzgarın; Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

 

MGM, de olası ağaç devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

MARMARA 5
Anadolu Ajansı

MARMARA

Parçalı bulutlu, Kırklareli'nin kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

 

BURSA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

 

ÇANAKKALE °C, 29°C

Parçalı bulutlu

 

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı bulutlu

 

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE 6
Anadolu Ajansı

EGE

Az bulutlu, bölgenin iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

 

DENİZLİ °C, 34°C

Az bulutlu , zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

 

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

 

MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

UŞAK °C, 29°C

Az bulutlu zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ 7
Anadolu Ajansı

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

ADANA °C, 35°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

BURDUR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

HATAY °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU 8
Anadolu Ajansı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, Eskişehir ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

ANKARA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

 

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, il merkezi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

 

NİĞDE °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ 9
Anadolu Ajansı

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu geçecek.

 

BOLU °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

 

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı bulutlu

 

KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı bulutlu

 

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ 10
Anadolu Ajansı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

AMASYA °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

RİZE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU 11
Anadolu Ajansı

DOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

 

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

KARS °C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

MALATYA °C, 33°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

VAN °C, 30°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU 12
Anadolu Ajansı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzey ve batısı parçalı yer yer çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

 

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

MARDİN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

 

ŞANLIURFA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

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