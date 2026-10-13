Gökçe bebeğin şüpheli ölümü. Hastanede yanlış ilaç mı verildi?

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Duygu Nur Kaya, şunları söyledi:



"Saat 20.30- 21.00 sıralarında hastaneye gittik. Ateşi vardı çocuğumun. Bir anda çıkan bir ateşti. Daha önce de yaşadık diş olduğunu tahmin etmiştim. Doktor ağzına çubukla baktı. 'Dişten dolayı' dedi. Yan taraftaki hemşireye yönlendirdi. Hemşire doktorun yanına gidip geldi, evrakla birlikte. Sonrasında ilacı hazırlamaya başladı. Kahverengi cam tüpü kırıp, içinden şırınganın yarısına ilaç, yarısına da turuncu bir şurup çekti. Biz bunu çocuğa biraz zor içirdik. Çocuğum önce tadına bakar, sonra içer. Beğenmedi biraz ama doktor 'verin' dediği için verdik.

Daha sonra çocuğu 'Müşahedeye götürün, soğuk tampon yapılacak' dediler. Müşahededeki kadın hemşire 'Burada yer yok. Dışarıda yapın, her yer dolu' dedi. Çocuğu alıp çıktık, çocuğa soğuk tampon yaptık. İçeriye girdik, 37'ydi ateşi. Doktorun yanına gittik, taburcu etti. Taburcu ederken, 'Diş ateşi bu, gelseniz de hiçbir faydası yok. Biz buna bir şey yapamayız. Sadece ateş düşürücü kullanacaksınız. Soğuk tampon, ılık duş' dedi. Biz de ona güvenerek eve gittik"

"NEFES ALIŞVERİŞİ DEĞİŞTİ"

Gece saatlerinde uyuduğu sırada Gökçe'nin ateşinin yüksek olduğunu fark ettiğini anlatan Duygu Nur Kaya, şunları kaydetti:



"Uyandığımda çok ateşliydi, 39,8'i gördük. Ilık tampon yapıp, şurup verdik, yatırdık. Sabaha kadar inleyerek uyudu. Ateşi düşmüştü. Saat 07.00 sıralarında bakıcıya bıraktım. Eşim de beni otele götürecekti. 10 dakika sonra bakıcı arayıp, kaşının üzerindeki morlukları gösterdi. 'Bu çocuğu düşürdünüz mü?' dedi. Biz de 'Çocuk düşmedi, sabaha kadar başında bekledik. Bir şey olsa biliriz' dedik. 10 dakika sonra bakıcı aradı, koltuk altında da morluklar olduğunu söyledi. Bir süre sonra aradı, altını değiştirmek için açtığında morlukların daha çok yayıldığını görmüş. 'Beni bekle hemen geliyorum acile götürelim' dedim. 'Ben seni bekleyemem, çocuğun durumu çok kötü. Nefes alışverişi değişti, çocuğu götürmem gerekiyor' dedi. Yolda beni aradı, 'Nefes almıyor' dedi. Onlar zaten hastaneye gitmişler.

Hastaneye gittim, dediler ki 'Kalbi durmuş'. Çok yalvardık 'Biraz daha deneyin' dedik. 1,5 saat boyunca kalp masajı yaptılar. Doktor 'Geldiğinde kalbi durmuştu. Sizin için devam ettik' dedi. Çocuğumu en son gördüğümde mosmordu, ağzında da köpük vardı. Sonra morga götürdüler, savcı 'Şüpheli ölüm' dedi. Onların bir hatası varsa şikayetçiyim, araştırılsın istiyorum. Verdikleri ilaçta bir şey yoksa ben ihmalden dolayı da şikayetçiyim. Bana diyebilirlerdi ki 'Çocuğunu 1 saat bekle, ateşini düşürelim, çocuğu kontrol edelim. İlacı verdik ama alerjisi var mı bilmiyoruz.' Bana 'Geri gelmene gerek yok' dediler. Araştırılmasını istiyorum, kim sorumluysa şikayetçiyim"

Cenaze işlemlerinin ardından polis merkezine gittiklerini anlatan Duygu Nur Kaya, "İfademizi verdik, her şeyi anlattık. Avukat tuttuk. Adli Tıp raporlarını bekliyoruz. Bırakmayacağız peşini. İlk çocuğumuzdu" dedi.