Gökçe'nin ölümüne neden olan sürücüye tahliye

Gökçe'nin annesi Türkan Uzcan karara tepki göstererek, "Kızımın yaya kaldırımında, pisi pisine bu kadar kötü bir şekilde öldürülmesi ve arkasından da sürücünün serbest bırakılması kabul edilir bir şey değil." dedi.

"KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ"

Gökçe Kurtulmuş'un ailesinin avukatı da mahkeme kararına itiraz edeceklerini söyledi.