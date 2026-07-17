Gökçe'nin ölümüne neden olan sürücüye tahliye
17.07.2026 14:22
Son Güncelleme: 17.07.2026 14:47
Eskişehir'de Gökçe Kurtulmuş'un ölümüne neden olan sürücü, 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.
Eskişehir'de Gökçe Kurtulmuş (35) isimli bir kadının yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin davada karar açıklandı.
Duruşmaya tutuklu sanık Emine A., Gökçe Kurtulmuş’un yakınları ile taraf avukatları katıldı.
Son savunmada yine otomobil freninin tutmadığını ve direksiyonunun kilitlendiğini iddia eden sanık Emine A., teknik nedenlerle kazanın meydana geldiğini öne sürdü.
"PİŞMANLIK İFADESİ GÖRÜLMEDİ"
Mahkeme, tutuklu sanık Emine A.'da pişmanlık göremediğini belirterek, “Asli kusuru bakımından pişmanlığının gözlemlenmemesi ve suçun işlenişindeki özellikler göz önüne alındığında iyi hal uygulamasına yer olmadığına karar verildi” denilerek iyi hal indirimi uygulamadı.
5 YIL 4 AY HAPİS VE TAHLİYE
Emine A., mahkemece "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ehliyetine 1,5 yıl süreyle el konulan Emine A., cezayla birlikte hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve konut terk etmeme adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edildi.
GÖKÇE'NİN ANNESİNDEN KARARA TEPKİ
Gökçe'nin annesi Türkan Uzcan karara tepki göstererek, "Kızımın yaya kaldırımında, pisi pisine bu kadar kötü bir şekilde öldürülmesi ve arkasından da sürücünün serbest bırakılması kabul edilir bir şey değil." dedi.
"KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ"
Gökçe Kurtulmuş'un ailesinin avukatı da mahkeme kararına itiraz edeceklerini söyledi.
NE OLMUŞTU?
Kaza geçtiğimiz mayıs ayında Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi’nde meydana gelmişti. Emine A., kullandığı otomobille ters yöne girip kaldırımda yürüyen Gökçe Kurtulmuş’a çarpmıştı.
Otomobille bir iş yerinin duvarı arasında sıkışan Kurtulmuş, hayatını kaybetmişti. Araç sürücüsü Emine A. ise yaralanmıştı. Emine A., tedavisinin ardından gözaltına alınıp tutuklanmıştı.