Gökdelenin üzerinde tehlikeli anlar: Canını hiçe saydı
11.11.2026 09:44
İstanbul'da bir içerik üreticisi, Bağcılar'daki gökdelenin çatısında hiçbir güvenlik önlemi olmadan en uç noktaya kadar ilerleyerek video çekti.
IHA
İstanbul'da bir içerik üreticisi, gökdelenin çatısında canını hiçe saydı.
Olay Bağcılar ilçesinde bulunan bir gökdelende yaşandı.
Bir içerik üreticisi, hiçbir bir güvenlik önlemi olmadan çatının üzerinde çekim yaptı.
IHA
İçerik üreticisi kaydettiği videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.
Görüntülerde, söz konusu kişinin dar bir bölümde yürüdüğü görülüyor.
Çatının en uç noktasına kadar ilerleyen içerik üreticisi, kimi zaman bu noktada çatıya uzanıyor.