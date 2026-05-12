Göktürk'te feci kaza: İş insanı Derya Üzüm yaşamını yitirdi
12.05.2026 11:04
İstanbul Göktürk'te yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarpan iş insanı Derya Üzüm, yaşamını yitirdi.
İstanbul'da iş insanı Derya Üzüm, otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, 9 Mayıs Cumartesi günü saat 21.15 sıralarında Eyüpsultan'a bağlı Göktürk'te meydana geldi.
BAŞINI ASFALTA ÇARPIP AĞIR YARALANDI
Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Derya Üzüm'e akaryakıt istasyonundan çıkarak caddeye doğru manevra yapan Umut Ç.'nin kullandığı otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen Üzüm, başını asfalta çarparak ağır yaralandı.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derya Üzüm, Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Üzüm, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Trafik ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Umut Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan Umut Ç., taksirle öldürme suçundan tutuklandı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Derya Üzüm için Fatih Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene Üzüm'ün ailesi, akrabaları ve kendisini tanıyan çok sayıda kişi katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Üzüm'ün cenazesi Bahçeköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.