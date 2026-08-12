Gökyüzünde görsel şölen. Perseid Meteor Yağmuru başladı

Perseid meteor yağmurunun en iyi şekilde görülebilmesi için gece karanlığında, şehir ışıklarından uzakta olmak gerekiyor.



Doğa takviminin bu döneminde ay yüzeyinden de en az ışık yansıyan günlerden geçilmesi, gözlem için ideal şartların da oluşmasını sağlıyor.