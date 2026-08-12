Gökyüzünde görsel şölen. Perseid Meteor Yağmuru başladı
12.08.2026 23:50
Gökyüzündeki görsel şölen Perseid Meteor Yağmuru'nun en yoğun şekilde gözlemlenebileceği dönem başladı.
Her yıl Temmuz sonunda başlayan ve Ağustos ayının 13'ünde zirve noktasına gelen Perseid Meteor Yağmuru'nun Türkiye'den en net şekilde izlenebildiği dönem başladı.
Meteor yağmuru bilimsel olarak güneşin etrafında dolaşan Swift - Tuttle Kuyrukluyıldızının uzayda bıraktığı parçalarla oluşuyor.
NASIL İZLENEBİLİR?
Perseid meteor yağmurunun en iyi şekilde görülebilmesi için gece karanlığında, şehir ışıklarından uzakta olmak gerekiyor.
Doğa takviminin bu döneminde ay yüzeyinden de en az ışık yansıyan günlerden geçilmesi, gözlem için ideal şartların da oluşmasını sağlıyor.
Perseid Meteor Yağmuru, Ağustos sonuna kadar Türkiye'nin farklı bölgelerinden akşam saat 8 sonrası gözlemlenebilecek.
Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi Bursa'da, Tübitak'sa Afyonkarahisr'da gözlem etkinliği düzenliyor.
VAN
Van'ın Gevaş ilçesindeki Selçuklu Mezarlığı'nda gece saatlerinde gökyüzünde gerçekleşen meteor yağmuru, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.
VAN
KONYA
Konya'nın Cihanbeyli ilçesi Kuşça Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Kuşça Peribacaları'nda gece saatlerinde gökyüzünde gerçekleşen meteor yağmuru böyle görüntülendi.