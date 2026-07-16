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Görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu: Kediyi tekmeleyen şüpheli yakalandı

16.07.2026 11:17

DHA

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Samsun'da yüzde 40 engelli olduğu belirtilen bir kişi yolda yürüdüğü sırada bir kediyi tekmeledi. Görüntüler sosyal medyada tepki çekti, şüpheli gözaltına alındı.

Görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu: Kediyi tekmeleyen şüpheli yakalandı
DHA

Samsun'da bir kişi yolda yürüdüğü sırada önüne çıkan kediyi tekmeledi.

 

İlkadım ilçesinde D.G. isimli kişi, kaldırımda yürürken önündeki kediye tekme attı.

Görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu: Kediyi tekmeleyen şüpheli yakalandı 1
DHA

Yaklaşık 1 metre yükselen kedi, yere düşüp kaçtı.

 

Durumu görüp, büfeden çıkanlar, duruma tepki gösterdi. Yaşanan kısa süreli diyaloğun ardından kediye şiddet uygulayan kişi, yürümeye devam etti.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI 2
DHA

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma yaptı.

 

Ekipler, araştırmalarında, şüphelinin D.G. olduğunu tespit etti.

Görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu: Kediyi tekmeleyen şüpheli yakalandı 3
DHA

D.G., polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelinin bipolar bozukluğu ve yüzde 40 engelli olduğu ortaya çıktı.

 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

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