Görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu: Kediyi tekmeleyen şüpheli yakalandı
16.07.2026 11:17
Samsun'da yüzde 40 engelli olduğu belirtilen bir kişi yolda yürüdüğü sırada bir kediyi tekmeledi. Görüntüler sosyal medyada tepki çekti, şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da bir kişi yolda yürüdüğü sırada önüne çıkan kediyi tekmeledi.
İlkadım ilçesinde D.G. isimli kişi, kaldırımda yürürken önündeki kediye tekme attı.
Yaklaşık 1 metre yükselen kedi, yere düşüp kaçtı.
Durumu görüp, büfeden çıkanlar, duruma tepki gösterdi. Yaşanan kısa süreli diyaloğun ardından kediye şiddet uygulayan kişi, yürümeye devam etti.
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma yaptı.
Ekipler, araştırmalarında, şüphelinin D.G. olduğunu tespit etti.
D.G., polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelinin bipolar bozukluğu ve yüzde 40 engelli olduğu ortaya çıktı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.