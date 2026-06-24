Görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Şimdi de "Fenomen olmak için yaptı" çıkışı

Görüntülerin sosyal medyada olaydan altı ay sonra paylaşıldığının altını çizen Yarız, “Diğer sürücünün söylediği gibi yol isteme durumu söz konusu değil. Müvekkilim diğer sürücü tarafından 6 kilometre takip ediliyor. Soruşturma dosyasında da kamera görüntüleri mevcut. Söz konusu görüntü sıcağı sıcağına paylaşılmıyor. Kendisi tamamen fenomen olmak amacıyla söz konusu görüntüyü 6 ay sonra paylaşıyor.” dedi.

Yarız, "Ayrıca sanal medyada kapalı olan profilini açık hale getirip, ilgili paylaşımların altına da görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu yazıyor. Akabinde sanal medyada müvekkilime bir linç girişimi başlıyor ve mesleki itibarı da zedeleniyor. Görüntüler izlendiğinde kendisinin kötü niyetli olduğu, gülerek karşılık verdiği görünüyor. Bu olayda tek taraflı bir durum söz konusu değil. Müvekkilimin yaptığını meşrulaştırmıyoruz, kendisi de bu durumu kabul etmiyor. Konuyla ilgili hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.