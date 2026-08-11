Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Adli tıp hemşireyi sorumlu tutmadı, anne karara tepki gösterdi

Bunun üzerine Hazel Dırık Bağrıyanık hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı. Bir süre sonra kentteki özel bir hastaneye sevk edilen Deniz Esin Bozoklar, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi. Doktorlar, Abdullah-Sema Bozoklar çiftine kızlarının hem bedensel hem de zihinsel engelli olduğunu söyledi.

İdari soruşturma sonunda üniversite Bağrıyanık’ın sözleşmesini feshederken Kahramanmaraş 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde de “Kasten yaralama” suçundan hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bozoklar çifti ise hemşirenin kızlarına şiddet uyguladığını e-Devletten gelen duruşma günü mesajıyla öğrendi.