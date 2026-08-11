Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Adli tıp hemşireyi sorumlu tutmadı, anne karara tepki gösterdi
11.08.2026 12:01
Kahramanmaraş'ta beş günlük bebeğe şiddet uygulayarak engelli kalmasına neden olduğu iddia edilen hemşireyi adli tıp sorumlu tutmadı. Rapor sonrası şaşkına dönen anne, "Çocuğumu hastaneye koyduğum için ben mi suçluyum." diyerek kararı eleştirdi.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde 5 yıl önce doğum yapan Sema Bozoklar, kızı Deniz Esin’i dünyaya getirdi.
990 gram ağırlığında doğan bebek, yenidoğan yoğun bakımında kuvöze konuldu. 26 Mayıs 2021’de nöbetçi hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık, kan almaya çalıştığı Deniz Esin Bozoklar’ı dövdü. Olaydan 5 gün sonra 31 Mayıs 2021’de başka bir hemşire, Deniz Esin Bozoklar’ın bacağında morluğu fark etmesiyle olay ortaya çıktı.
ŞİDDETİ E-DEVLET MESAJIYLA ÖĞRENDİLER
Bunun üzerine Hazel Dırık Bağrıyanık hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı. Bir süre sonra kentteki özel bir hastaneye sevk edilen Deniz Esin Bozoklar, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi. Doktorlar, Abdullah-Sema Bozoklar çiftine kızlarının hem bedensel hem de zihinsel engelli olduğunu söyledi.
İdari soruşturma sonunda üniversite Bağrıyanık’ın sözleşmesini feshederken Kahramanmaraş 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde de “Kasten yaralama” suçundan hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bozoklar çifti ise hemşirenin kızlarına şiddet uyguladığını e-Devletten gelen duruşma günü mesajıyla öğrendi.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKINCA TUTUKLANDI
Hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık tutuksuz yargılanırken 21 Ocak’ta Deniz Esin Bozoklar’a uyguladığı şiddetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, 14 dakika süren kan işlemi sırasında hemşirenin Deniz Esin Bozoklar’a sık sık şiddet uyguladığı yer aldı. İddiaya göre, bu sırada hemşire bebeğin bacağını da kırdı. Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra 23 Ocak’ta yapılan 7’nci duruşmaya katılmayan Hazel Dırık Bağrıyanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıktı. 25 Ocak’ta Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polise teslim olan Bağrıyanık, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.
Hazel Dırık Bağrıyanık’ın yargılaması sürerken, Adli Tıp Kurumu raporu da dosyaya girdi.
62 sayfalık raporun sonuç kısmına göre Deniz Esin Bozoklar’un zihinsel ve bedensel engelli kalması, hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık’ın uyguladığı şiddetle alakalı değil.
Raporun dosyaya girmesinin ardından Hazel Dırık Bağrıyanık’ın avukatı mahkemeye verdiği dilekçe ile müvekkilinin tutuklu kalmasının usul ve yasalara aykırı olduğunu belirterek tahliyesini talep etti. Hakim, kuvvetli suç şüphesinin somut olgularının bulunması ve sanığın tutuklanma tarihi dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tahliye talebini reddetti.
“ÇOCUĞUMU HASTANEYE KOYDUĞUM İÇİN BEN Mİ SUÇLUYUM”
Sema Bozoklar Adli Tıp Kurumu raporunu okuyunca çok şaşırdığını belirterek, “Hastaneyi kusursuz buluyorlar, hemşireyi kusursuz buluyorlar, yani kusurlu olan ben miyim burada?" tepkisiyle şunları söyledi:
"Ben çocuğumu doğurup hastaneye koyduğum için ben mi suçluyum? Benim çocuğum doğdu, solunum sıkıntısı yoktu, beyin ultrasonları temizdi. 2,5 ay boyunca bu şekilde hiçbir sıkıntısı yok, stabil bir durumdaydı. 2,5 ay sonra benim çocuğum darbediliyor. 5 gün sonra benim çocuğumun bacağının kırığı fark ediliyor ve gecesinde benim çocuğum havale geçiriyor. Sabahına da nöbet ilacı başlanıyor bunu niye görmezden geliyorlar anlamıyorum.”
Doğumdan sonra Deniz Esin Bozoklar’ın muayenesinde hiçbir hastalık ya da engel tespit edilmediğini, düşük kiloda doğduğu için kuvöze alındığını ifade eden Bozoklar, “Madem benim çocuğum doğuştan epilepsiydi, madem benim çocuğum doğuştan engelliydi, bunu bana neden söylemediler ya da neden nörolojik bir takip içerisinde almadılar benim çocuğumu? Ultrason (USG) çekiyorlar, beynin USG'leri temiz. Darp gördükten 1 ay sonrasında USG'lerinde bozulma oluyor. 5 gün boyunca benim çocuğumun bacağı kırık şekilde kalıyor, gecesinde benim çocuğum havale geçiriyor. Havaleden sonraki gün benim çocuğumun epilepsi ilacına başlanıyor.” diyerek Adli Tıp Raporu'nu eleştirdi.
"EN AZINDAN BENİ VE EŞİMİ KUSURLU ÇIKARMAMIŞ"
Sema Bozoklar, konuşmasına şöyle devam etti:
“Hemşirenin darbından sonra benim çocuğumun bacağı kırılıyor, 5 gün boyunca benim çocuğum kırık bacakla öylece duruyor ve şu an benim çocuğumun bacağı kısa ve içe dönük. Bunda da yine hemşireyi kusursuz buluyorlar, yine illiyet bağı kurma yok. Benim çocuğum doğduğu andan itibaren hiçbir şekilde engelliliğe dair ya da epilepsiye dair bir bulgusu yok. Her şeyi normal, stabil. Sadece beslenmesinden kaynaklı kusmaları oluyor, bana doktorların belirttiği de bu şekilde. Şimdi sonuca bakıyoruz, hemşireyi yine kusursuz buluyorlar. Benim çocuğumun neden epilepsisi başladı o zaman? Neden engelli kaldı benim çocuğum? Benim çocuğumun bacağının kısalığı ve içe dönüklüğü doğuştan bir şey olsaydı bu ortaya çıkmaz mıydı?"