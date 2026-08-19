Gözaltına alınan Alparslan Kuytul ve eşine yönelik suçlamalar ve iddialar neler?

Bazı ihbar ve beyanlarda; örgüt mensuplarının kendi adlarına şirket kurmaya, banka hesabı kullandırmaya, ticari belge düzenlemeye veya malvarlığı değerlerini yapılanmanın belirlediği kişilere devretmeye yönlendirildiği; şirket, taşınmaz ve araçların görünürde farklı kişiler adına kaydedilmesine rağmen fiilî tasarrufun yapılanma içerisindeki yöneticiler tarafından sürdürüldüğü de iddia edildi.

Bu beyanlar üzerine Başsavcılık tarafından yapılan mali incelemelerde, ticari faaliyetlerle uyumlu olmadığı değerlendirilen para hareketleri, kişiler ve şirketler arasındaki açıklanamayan transferler ile gerçeği yansıtmadığı değerlendirilen belge ve kayıtlar tespit edildi.