Gözaltına alınan Alparslan Kuytul ve eşine yönelik suçlamalar ve iddialar neler?
19.08.2026 10:35
Bu sabah gözaltına alınan Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'a yöneltilen suçlamalar belli oldu.
Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul sabah saatlerinde gözaltına alındı.
Kuytul'un Adana'daki ikametinde ekipler tarafından arama gerçekleştirildi.
Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki evin çevresinde çevik kuvvet ve özel harekat polisleri yoğun güvenlik önlemi aldı.
AYRINTILAR ORTAYA ÇIKIYOR
Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyona ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını ve örgüt lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabı hakkında da erişimin engellenmesi kararı verildiğini belirtti.
Soruşturma kapsamında "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmanın suç teşkil ettiği değerlendirilen faaliyetleri ve bu faaliyetlerden elde edildiği tespit edilen gelirler mercek altına alındığını ifade eden Bakan Gürlek, "Bu soruşturma herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyeti değil; dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır. Suç örgütleri ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.
SUÇLAMALAR NELER?
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütü olarak ifade edilen yapılanmaya ilişkin CİMER başvuruları, ihbarlar, müşteki ve tanık beyanları, geçmiş tarihli soruşturma ve kovuşturma dosyaları, mali analizler, banka hesap hareketleri, ticaret sicili kayıtları ve dijital materyaller değerlendirildi.
Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında olduğu 32 şüpheliye şu suçlamalar yöneltiliyor:
-Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek
-Kurulan örgüte üye olmak
-Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak
-Nitelikli dolandırıcılık
-Resmi belgede sahtecilik
-Vergi Usul Kanunu’na muhalefet
HAKLARINDAKİ İDDİALAR NELER?
İlgili yapılanmaya yönelik 2018 yılında benzer nitelikte adli işlemler gerçekleştirildiği, bu tarihten sonra yapılanmanın yeniden organize olduğu, lider merkezli hiyerarşik yapısını koruduğu ve faaliyetlerini farklı kişi, kurum ve ticari işletmeler üzerinden sürdürdüğü iddia edildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşan CİMER başvuruları, ihbarlar ve mağdur anlatımlarında söz konusu örgüt ise şu iddialarla özetlendi:
-Yapılanma içerisinde mutlak bir liderlik anlayışının hâkim
-Örgüt mensuplarının sosyal, ekonomik ve ailevi hayatlarına müdahale
-Liderin talimatlarının dini bir yükümlülük gibi sunulması
-Mensuplardan düzenli şekilde para toplanması
-İtiraz eden veya hesap soran kişilerin ise topluluk içerisinde itibarsızlaşması
BAĞIŞÇILARA BİLGİ VERİLMEDİ İDDİASI
Örgütün “infak”, “kurban bağışı”, “ramazan kolisi”, “zekat”, “fitre”, “öğrenci yardımı” ve benzeri adlarla nakit veya banka yoluyla para toplandığı iddia edilirken toplanan paraların miktarı ve kullanım yerleri konusunda bağışçılara şeffaf bilgi verilmediği de öne sürüldü.
Gelirlerin bir bölümünün kayıtlara yansıtılmadığı da iddialar arasında yer alırken, yapılanmayla bağlantılı kişiler ile ticari işletmeler üzerinden paranın dolaşıma sokulduğu ileri sürüldü.
Bazı ihbar ve beyanlarda; örgüt mensuplarının kendi adlarına şirket kurmaya, banka hesabı kullandırmaya, ticari belge düzenlemeye veya malvarlığı değerlerini yapılanmanın belirlediği kişilere devretmeye yönlendirildiği; şirket, taşınmaz ve araçların görünürde farklı kişiler adına kaydedilmesine rağmen fiilî tasarrufun yapılanma içerisindeki yöneticiler tarafından sürdürüldüğü de iddia edildi.
Bu beyanlar üzerine Başsavcılık tarafından yapılan mali incelemelerde, ticari faaliyetlerle uyumlu olmadığı değerlendirilen para hareketleri, kişiler ve şirketler arasındaki açıklanamayan transferler ile gerçeği yansıtmadığı değerlendirilen belge ve kayıtlar tespit edildi.