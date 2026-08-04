Gözler İstanbul'a çevrildi, bir belediye başkanından daha açıklama geldi. "Yeni Parti'ye geçmiyorum"
04.08.2026 14:21
İstanbul'da Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Yeni Parti'ye geçmeyeceğini, siyasi çalışmalarını CHP çatısı altında sürdüreceğini açıkladı. Megakentte geçen hafta sonu da üç belediye başkanı AK Parti'ye katılmıştı.
İstinaf mahkemesinin “mutlak butlan” kararı sonrası “yönetim” konusunda büyük tartışmaların yaşandığı CHP'de bir dönem sona erdi, ancak “kırılma” olarak nitelenebilecek adımlar gelmeye devam etti.
Söz konusu hükümle birlikte Genel Başkanlık görevinden alınan, ardından milletvekilleri tarafından Grup Başkanı seçilen Özgür Özel, olağanüstü kurultay taleplerinin karşılanmaması üzerine CHP'den istifa ederek Yeni Parti'yi kurdu.
90 vekil, Özel'le birlikte yeni hareketin kurucuları arasında yer aldı. Bu durum, CHP'nin “ana muhalefet” statüsünü kaybedip beşinci parti konumuna gerilemesine neden oldu.
Bu “transfer dönemi”, Meclis'le de sınırlı kalmadı, yerel yönetimlere de yansıdı.
Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP'li 300'e yakın belediye başkanının kendilerine katılacağını duyurdu.
Buna karşın bazı isimler de CHP'de kalmaya devam edeceğini açıkladı.
"PARTİ DEĞİŞTİRECEĞİME DAİR İDDİALAR ORTAYA ATILIYOR"
Konuyla ilgili son açıklama Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'den geldi. Özmen, Yeni Parti'ye geçeceğine dair iddiaları yalanlarken şunları söyledi:
"Son dönemde şahsımla ilgili parti değiştireceğime yönelik çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Bugüne kadar bu iddialara cevap vermeyi, kamu görevlisi olmanın getirdiği hassasiyetle, çok uygun görmedim. Ancak geldiğimiz noktada bir açıklama ihtiyacı duydum.
Meslek hayatım boyunca kamu ve özel sektörde farklı görev ve sorumluluklar üstlendim. Bu görev ve sorumlulukların gereğini yerine getirirken devlet terbiyesiyle hareket ettim. Eyüpsultan Belediye Başkanlığı görevine gelirken de temel motivasyonum makam değil, kamu hizmetiydi.
“CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NİN ADAYI OLARAK SEÇİLDİM”
Mazbatamı aldığım gün parti rozetimi çıkardım. Çünkü belediye başkanlığı görevini, hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm Eyüpsultanlılara eşit hizmet etme sorumluluğu olarak görüyorum. Geride bıraktığımız süreçte de hiçbir ayrım yapmadan, adalet ve hakkaniyet anlayışıyla çalışmaya gayret ettik.
Bana oy verenlerin bir kısmı Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olduğum için destek verdi; bir kısmı ise siyasi görüşü ne olursa olsun şahsıma ve ortaya koyduğumuz anlayışa güven duyduğu için tercih yaptı. Ben bu güvenin tamamına karşı kendimi sorumlu hissediyorum.
Dolayısıyla, görevime Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak seçilmiş bir belediye başkanı olarak aynı sorumluluk duygusuyla devam edeceğim. Bundan sonra da bütün mesaimi Eyüpsultan'a hizmet etmeye ayıracak; enerjimi hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına, ilçemizin geleceğine ve çocuklarımızın yarınlarına harcamayı sürdüreceğim."
CHP'DEN AK PARTİ'YE GEÇTİLER
Öte yandan bazı belediye başkanları da yola CHP veya Yeni Parti'yle değil, AK Parti'yle devam etmeye karar verdi.
Son olarak Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi iktidar partisine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu üç isim için "AK Parti çatısı altına gelenlere aramıza hoş geldiniz diyoruz. İlçelerine hizmet çabalarında yanlarında olacağımızı ifade etmek istiyorum." dedi.
Söz konusu gelişmeyle birlikte megakentteki tablo da değişti.
Bunda Beykoz, Çekmeköy, Şile ve Tuzla'nın el değiştirmesi, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa'nın belediye meclislerinde yapılan seçimlerle AK Parti'ye geçmesi etkili oldu.
31 Mart 2024'te düzenlenen yerel seçimde 13 ilçe belediyesi kazanan AK Parti, böylece sayısal üstünlüğü yeniden elde etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de CHP'nin üç bağımsız üye dahil olmak üzere 157, Cumhur İttifakı'nın ise 138 meclis üyesi bulunuyor.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARINDA SON DURUM NE?
Özgür Özel, CHP Grup Başkanı olarak son kez kürsüye çıktığı veda konuşmasında belediye başkanları için ayrıca parantez açmıştı.
Yeni partiye geçtiğini duyurmayan isimlere ilk etapta tepki gösterilmemesini isteyen Özel, “Açık açık ‘Ben onlarla değilim.’ demeyen herkesin kendileriyle hareket ettiğini” savunmuştu:
"Kimse belediye başkanına, belediye meclis üyesine 'Vay efendim sen niye geçmedin' demesin. 'Özgür Özel'le birlikte değilim' demeyen herkes emin olun ki bizimle birliktedir.
Herkes bilsin ki ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne Mansur Yavaş'ı. Ne Zeydan Karalar Adana'da ne Vahap Seçer Mersin'de kalır. 'Ben onlarla değilim' diyen diyebilir. Bu lafı duymadığınız herkes bizimle birliktedir, iktidar yürüyüşündedir."
Gelişmelerle ilgili ilk açıklama, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan gelmişti.
Karalar, “CHP’de kalacağım. 54 yıllık CHP’liyim. Benim isimlerle işim yok. Mücadele, Atatürk’ün 2 büyük eserinden olan CHP’de sürdürülmeli." demişti.
Karalar'dan sonra gözler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çevrildi.
Gazetecilerin özellikle son günlerde Özel'e sorduğu konulardan biri de, Yavaş'ın tavrı oldu.
Özel, "Mansur Yavaş'ın durumu ilk günden beri nettir." dedikten sonra şunları kayda geçirdi:
‘’Net bir durum var; ‘Ben Yeni Parti’de yokum, Özgür Özel ile yokum. Ben bu işin içinde de yokum’ demeyen herkesi, bu lafı duymadığımız herkesi yanımızda biliyoruz. Ama şu anda belediye meclis üyelerinin durumları, belediye başkanlarının durumları konusunda bizim gösterdiğimiz bir hassasiyet var.
Onun dışında kimse kimseyi ‘Ya sen niye daha Yeni Parti’ye katılmadın?’ diye suçlamasın. Çünkü orada ne varsa bize dair. Herkes Yeni Parti ile ilgili tutumunu en iyi şekilde almak istiyor. ‘Ben yokum’ demeyen herkesi yanımızda kabul ediyoruz."
Daha sonra Yavaş'ın partinin kuruluşu dolayısıyla Özgür Özel’i arayarak tebrik ettiği, "Yeni Parti’nin ülkemiz demokrasisine ve millet iradesinin güçlenmesine önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dediği öğrenildi.
Gündemdeki bir diğer isim, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dı.
İstinaf mahkemesinin “mutlak butlan” kararı sonrası CHP'den istifa eden ve yoluna bağımsız devam etme kararı alan Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı ileri sürülüyordu.
Ancak Tugay'ın çevresi, bu iddiayı yalanlıyor.
Son durum, geçtiğimiz günlerde Özgür Özel'e de soruldu. Yeni Parti lideri, bu senaryonun hayata geçmesi ihtimaliyle ilgili şunları söyledi:
"Cemil Bey butlana tepki olarak istifa etti. Bir an önce partileşmek lazım dedi. Kendisi AK Parti'ye geçeceği iddialarını kesin bir dille reddetti. Böyle bir şey hayata geçecek olursa İzmir'dekilerin yüzüne nasıl bakacak, bizim yüzümüze, ailesine nasıl bakacak? Bu tarih önünde yeni bir travma olur.
Biz seçim gecesi kutlama yaparken o travmayı atlatırız ama bazılarının hayatında ömür boyu kalır. En son iki üç hafta önce konuştum. 'Birileri sizin sırtınızdan yük almalı, herkes yük veriyor' demişti. "Sen AK Parti'ye mi geçeceksin" demek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na sorulacak soru değil, kendime de ona da yakıştırmam. Ama giden gelen böyle söyleyenler oluyor.
Biz İzmir'de ortaya çıkabilecek travmayı 2,5-3 milyon İzmirliyle Kordon'da atlatırız seçim günü atlatırız. Ama AK Parti kazanamadığı bir ili şantajla transfer etmeyi yedirirse ömür boyu böyle bir travmayı üzerinden nasıl taşırlar, bunların hesabını yapmaları lazım."