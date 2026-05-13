Gözlükten kulaklığa kadar her şey var. Trenlerde unutulan eşyalar ihaleyle satışa çıkacak
13.05.2026 14:34
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, trenlerde unutulan ve ilgili mevzuat kapsamında muhafaza süresi dolan kayıp eşyaları açık artırmayla satışa sunacak.
Yüksek hızlı tren (YHT), ana hat ve bölgesel trenler ile kent içi raylı sistemlerde bulunan eşyalar, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından kategorilerine ayrılarak satışa çıkarılacak. Yapılan duyuru sonrasında ise açık artırmanın yapılacağı tarihler belli oldu. Peki, TCDD unutulan eşya ihalesi ne zaman, listede neler var?
TRENLERDE UNUTULAN EŞYALAR İHALEYE AÇILIYOR
Trenlerde unutulan eşyalar, son varış istasyonlarında kondüktör, hostes ve temizlik personelince yapılan kontroller sırasında tespit ediliyor.
Yolcular tarafından bulunarak görevlilere teslim edilen eşyalar da kayıt altına alınıyor. Bulunan eşyalar, tarih, tren, vagon ve koltuk numarası ile eşyanın cinsi ve ayırt edici özellikleri gibi bilgilerle tutanak altına alınıyor ve kayıp eşya bürolarına yönlendiriliyor.
Akar, kokar ve bozulabilir nitelikteki yiyecekler dışındakiler, ilgili mevzuat gereği bir yıl muhafaza ediliyor. Bu süre sonunda sahipleri tarafından teslim alınmayan ürünler, açık artırma usulüyle ihaleyle satışa sunuluyor.
TCDD UNUTULAN EŞYA İHALESİ NE ZAMAN?
Bu kapsamda, YHT, ana hat ve bölgesel trenler ile Marmaray, Başkentray ve Sirkeci-Kazlıçeşme hattında bulunan kayıp eşyalar, 20-21-22 Mayıs'ta eski Ankara Garı Bekleme Salonu'nda açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak.
Bulunan eşyaların listeleri, bugün ve 14-15 Mayıs tarihlerinde TCDD Taşımacılık AŞ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak, ayrıca ürünler kategorilerine göre sergilenecek.
LİSTEDE HANGİ EŞYALAR VAR?
Açık artırmada uygulanacak kategoriler şöyle olacak:
Elektronik kategori: Telefon, tablet, kulaklık ve fotoğraf makinesi gibi elektronik eşyalar.
Karma kategori: Şemsiye, kitap, mutfak gereçleri, saat ve benzeri eşyalar.
Kıyafet ve tekstil kategorisi: Hiç kullanılmamış veya temiz durumdaki kıyafet ve tekstil ürünleri.
EN ÇOK GÖZLÜK UNUTULDU
Genel Müdürlük verilerine göre, trenlerde en çok unutulan eşyaların başında 1066 ile gözlük gelirken, 783 kulaklık kutusu, 545 şarj cihazı, 294 kulaklık, 21 şeker ölçme cihazı, 78 şemsiye, 4 tuval, 4 tencere, 2 borcam, 1 dron takımı, 1 mutfak robotu da unutulan eşyalar arasında yer aldı.