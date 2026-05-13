Gözlükten kulaklığa kadar her şey var. Trenlerde unutulan eşyalar ihaleyle satışa çıkacak

Trenlerde unutulan eşyalar, son varış istasyonlarında kondüktör, hostes ve temizlik personelince yapılan kontroller sırasında tespit ediliyor.

Yolcular tarafından bulunarak görevlilere teslim edilen eşyalar da kayıt altına alınıyor. Bulunan eşyalar, tarih, tren, vagon ve koltuk numarası ile eşyanın cinsi ve ayırt edici özellikleri gibi bilgilerle tutanak altına alınıyor ve kayıp eşya bürolarına yönlendiriliyor.

Akar, kokar ve bozulabilir nitelikteki yiyecekler dışındakiler, ilgili mevzuat gereği bir yıl muhafaza ediliyor. Bu süre sonunda sahipleri tarafından teslim alınmayan ürünler, açık artırma usulüyle ihaleyle satışa sunuluyor.