Gözlükten kurtulmak istedi, akıllı lens taktırdı. Gözünü tamamen kaybetti

Kullandığı gözlükten kurtulmak istediği için akıllı lens operasyonu yaptıran Aydın, yaşananları anlattı.

Gözlükten kurtulmak ve hayat kalitesini yükseltmek için ameliyat olmaya karar verdiğini anlatan Aydın, "İşlem yapıldıktan sonra gözümde ağrı olmaya başladı. Gözümde ağrı olunca doktoru aradım, normal bir süreç olduğunu ve geçeceğini söyledi." dedi.

Ağrılarının geçmemesi üzerine hastaneye gittiğini ve gözüne iğne vurulduğunu öne süren Aydın, "Eve gelince yine ağrım olmaya başlayınca hastaneye gittim, tüm doktorlar tek tek gözüme baktı ve gözümde bir şey olmadığını söylediler." diye konuştu.

Ağrılarının artması üzerine hastaneye gittiğini ve gözünün kanlanmaya başladığını da dile getiren Aydın, şöyle devam etti:

“Benim ağrılarım bir türlü geçmedi. Devlet hastanesinin aciline gittim ve doktorumu aradım. ‘Gözümde ışık da görüntü de yok’ dedim. Beni Tıp Fakültesi’ne sevk ettiler, ameliyata aldılar ve gözümün arkasını temizlediler. Biraz görür gibi oldum. Gözümde mikrop ilerlemesi oldu. Sabah akşam gözüme iğne vurdular ve artık dördüncü günde oturduğum esnada gözüm gitti. Beni Ankara’ya gönderdiler. Yapacak hiçbir şeyin olmadığını söyleyerek gözümü aldılar.”