Gözlükten kurtulmak istedi, akıllı lens taktırdı. Gözünü tamamen kaybetti
11.08.2026 12:10
Trabzon'da uzağı ve yakını göremeyen Ali İhsan Yıldırım, gözlükten kurutulmak için akıllı lens taktırdı. Operasyon sonrası görme yetisini kaybedince sol gözü alınan Aydın, suç duyurusunda bulundu.
Ortahisar ilçesinde yaşayan iki çocuk babası 56 yaşındaki Ali İhsan Aydın, hem uzağı hem de yakını göremediği için kullandığı gözlükten akıllı lens tedavisiyle kurtulmak istedi.
Aydın, araştırmaları sonucu özel bir hastanede ameliyat olup sol gözüne akıllı mercek takıldı.
SOL GÖZÜ ALINDI
Operasyon sonrası Aydın’ın gözünde şiddetli ağrı başladığı iddia edildi. Geçmeyen ağrıları nedeniyle Ankara’daki bir hastaneye sevk edilen adam, iyileşme sağlanamayınca sol gözü alındı.
Aydın, ihmal iddiasıyla Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
HAYAT KALİTESİNİ YÜKSELTMEK İSTEMİŞ
Kullandığı gözlükten kurtulmak istediği için akıllı lens operasyonu yaptıran Aydın, yaşananları anlattı.
Gözlükten kurtulmak ve hayat kalitesini yükseltmek için ameliyat olmaya karar verdiğini anlatan Aydın, "İşlem yapıldıktan sonra gözümde ağrı olmaya başladı. Gözümde ağrı olunca doktoru aradım, normal bir süreç olduğunu ve geçeceğini söyledi." dedi.
Ağrılarının geçmemesi üzerine hastaneye gittiğini ve gözüne iğne vurulduğunu öne süren Aydın, "Eve gelince yine ağrım olmaya başlayınca hastaneye gittim, tüm doktorlar tek tek gözüme baktı ve gözümde bir şey olmadığını söylediler." diye konuştu.
Ağrılarının artması üzerine hastaneye gittiğini ve gözünün kanlanmaya başladığını da dile getiren Aydın, şöyle devam etti:
“Benim ağrılarım bir türlü geçmedi. Devlet hastanesinin aciline gittim ve doktorumu aradım. ‘Gözümde ışık da görüntü de yok’ dedim. Beni Tıp Fakültesi’ne sevk ettiler, ameliyata aldılar ve gözümün arkasını temizlediler. Biraz görür gibi oldum. Gözümde mikrop ilerlemesi oldu. Sabah akşam gözüme iğne vurdular ve artık dördüncü günde oturduğum esnada gözüm gitti. Beni Ankara’ya gönderdiler. Yapacak hiçbir şeyin olmadığını söyleyerek gözümü aldılar.”
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Tedavi sürecinde ihmal olduğunu öne süren Aydın, diğer gözünün de puslu gördüğünü aktardı.
Aydın, görme yetisi yüzünden yaşam kalitesinin sıfırlandığını da sözlerine ekledi.
Tüm hukuki haklarını kullanacağını da ifade eden Aydın, ilgililer hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
HASTANEDEN AÇIKLAMA
İddiaların odağındaki hastane de konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, tedavi sürecinde hasta ile sürekli iletişimde olunduğu, hastanın operasyon sonrası dikkat etmesi gereken hijyen kurallarına ilişkin önceden bilgilendirildiği belirtildi. Hastanın operasyondan bir gün sonra kontrol amacıyla geldiği hastanede güvenlik kamerası görüntülerinde elindeki mendille yüzünü, alnını ve ardından da ameliyatlı gözünü sildiğinin belirlendiği ifade edildi.
Hastanın hijyen kurallarına uymadığı ifade edilerek yaşanan durumla ilgili hastane ve doktor kaynaklı herhangi bir ihmal bulunmadığı kaydedildi.