Grip şikayetiyle gitti, yaşamını yitirdi: Gamze'nin ölümüne çifte soruşturma
12.05.2026 13:42
İstanbul'da iddiaya göre grip tedavisi için gittiği tıp merkezinde verilen serum sonrası fenalaşan genç kadın, yaşamını yitirdi. Genç kadının ölümüyle ilgili savcılık ve İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı.
İstanbul'da Gamze Yıldız isimli genç bir kadın, iddiaya göre grip şikayetiyle gittiği tıp merkezinde verilen serum sonrası fenalaştı. Yıldız, 30 gün sonra yaşamını yitirdi.
SARUM TAKILDI FENALAŞTI
Ümraniye'de yaşayan Yıldız, 29 Mart günü soğuk algınlığı şikayetiyle ilçedeki özel bir tıp merkezine başvurdu.
Yıldız, hasta kaydı esnasında penisilin alerjisi olduğunu söylemesine rağmen, iddiaya göre kendisine laboratuvar teknikeri olduğu belirtilen bir kişi tarafından hazırlanan serum uygulandı.
BİR AY SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ
Herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmayan Yıldız, serum uygulanmasının hemen ardından fenalaşırken, yaşadığı solunum sıkıntısıyla birlikte kalbi durdu.
112 ekiplerinin müdahalesi sonrası Ümraniye Devlet Hastanesi'ne sevk edilen ve yaklaşık bir ay boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Yıldız, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.
ÇİFTE SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Genç kadının ölümüyle ilgili olarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Başsavcılık, uygulanan tedavi ve ölüm arasındaki illiyet bağının araştırılması için Adli Tıp Kurumundan rapor talep etti.
Olaya ilişkin ikinci bir soruşturma daha başlattı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, genç kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
YILDIZ'IN AİLESİNDEN İHMAL İDDİASI
Genç kadının ölümü ailesini yasa boğdu. Acılı aile ihmal iddiasını gündeme getirdi. Ailenin iddiasına göre, merkezdeki nöbetçi doktor, hastayı hiç görmedi. Yine ailenin iddiasına göre olay sırasında yapılan entübasyon işlemi de eksikti.
Olay saatlerine ilişkin kayıtlarda ciddi çelişkiler bulunduğunu ve bazı verilerin sonradan değiştirildiğini düşündüklerini ifade eden aile, Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulundu.
"Başka Gamzeler ölmesin." diyerek yetkililerin gereken cezayı alması için Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulundu.
"TEHDİT EDİLİYORUZ"
Gamze'nin babası Neytullah Yıldız, tıp merkezi tarafından tehdit edildiklerini de ileri sürdü. Acılı baba, "Adli Tıp raporu bekleniliyor ama buradaki insanlar aynen işine devam ediyor, bunun haricinde tutuklanan herhangi kimse de yok." dedi.
Anne Suna Doğantekin de sorumluların cezalandırılmasını istiyor. Merkezde nöbetçi doktor bulunmaması ve Yıldız'a ilk müdahalenin hastanede tesadüfen bulunan başka bir doktor tarafından yapıldığı iddiasına ilişkin olarak anne Doğantekin şu iddiaları aktardı:
"- İfadelere göre güya doktor o anda başka birine müdahale ediyormuş. Çok acayiptir ki Göztepe'den bir doktor gelmiş, tesadüfen o varmış. Tesadüfen müdahale ediyor ki zaten o da edemiyor, entübe bile edememişler. İçeride bir şey var o çözülmüyor.
- Ben bir kere buraya geldim silah gösteriyorlar, normal bir yer değil burası. Buraya zaten ticarethane diyorum ben, burası tıp merkezi olamaz yani imkanı yok böyle bir şeyin."