Grip şikayetiyle gitti, yaşamını yitirdi: Gamze'nin ölümüne çifte soruşturma

Gamze'nin babası Neytullah Yıldız, tıp merkezi tarafından tehdit edildiklerini de ileri sürdü. Acılı baba, "Adli Tıp raporu bekleniliyor ama buradaki insanlar aynen işine devam ediyor, bunun haricinde tutuklanan herhangi kimse de yok." dedi.

Anne Suna Doğantekin de sorumluların cezalandırılmasını istiyor. Merkezde nöbetçi doktor bulunmaması ve Yıldız'a ilk müdahalenin hastanede tesadüfen bulunan başka bir doktor tarafından yapıldığı iddiasına ilişkin olarak anne Doğantekin şu iddiaları aktardı:

"- İfadelere göre güya doktor o anda başka birine müdahale ediyormuş. Çok acayiptir ki Göztepe'den bir doktor gelmiş, tesadüfen o varmış. Tesadüfen müdahale ediyor ki zaten o da edemiyor, entübe bile edememişler. İçeride bir şey var o çözülmüyor.

- Ben bir kere buraya geldim silah gösteriyorlar, normal bir yer değil burası. Buraya zaten ticarethane diyorum ben, burası tıp merkezi olamaz yani imkanı yok böyle bir şeyin."