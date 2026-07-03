GSB 600 personel alımı 2026: Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı başvuruları ne zaman?
03.07.2026 11:28
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), gençlik ve spor il müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 300'er yurt yönetim personeli ile gençlik çalışanı alımı yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından GSB bünyesinde görev almak isteyen adaylar, başvuruların ne zaman yapılacağını ve şartları merak ediyor. Peki, GSB 600 personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?
GSB 600 personel alımı için geri sayım başladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı sözleşmeli yurt yönetim personeli ve gençlik çalışanı alımına ilişkin duyurular Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, GSB 600 personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?
600 PERSONEL ALINACAK
Bakanlığın taşra teşkilatındaki gençlik ve spor il müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 300 sözleşmeli yurt yönetim personeli ile 300 sözleşmeli gençlik çalışanı alınacak.
KONTENJAN SAYISININ 3 KATI ADAY ÇAĞRILACAK
2024 KPSS B Grubu P3 puanı esas alınarak, boş kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak. Sözleşmeli yurt yönetim personeli ve gençlik çalışanı alımı, sözlü sınav sonucundaki başarı sıralamasına göre yapılacak.
BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Başvurular, 13-17 Temmuz tarihleri arasında "Kariyer Kapısı" üzerinden yapılabilecek.