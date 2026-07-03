GSB 600 personel alımı 2026: Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı başvuruları ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), gençlik ve spor il müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 300'er yurt yönetim personeli ile gençlik çalışanı alımı yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından GSB bünyesinde görev almak isteyen adaylar, başvuruların ne zaman yapılacağını ve şartları merak ediyor. Peki, GSB 600 personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?