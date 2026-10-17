Gülistan Doku cinayetinde kayıp görüntü muamması. Kafenin üst katındaki kayıtlar silindi mi?

Tunceli'de Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’nun 5 Ocak 2020’de kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, çalıştığı kafenin güvenlik kameralarına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Doku’nun kaybolmadan bir gün önce, 4 Ocak 2020’de eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ve ailesinin de oturduğu binanın zemin katında bulunan kafeye gelişi ve iş yerinden ayrılışına ait güvenlik kamerası görüntülerinin soruşturma dosyasına alındığı, ancak işletmenin iç bölümleri ile çalıştığı üst kata ait kayıtların dosyada bulunmadığı belirtildi.

“ÜST KATTAKİ KAMERALARI POLİSE BİLDİRDİM”

Gülistan Doku ile aynı dönemde kafede çalışan iş arkadaşı, soruşturma yeniden ele alındıktan sonra jandarma tarafından alınan ifadesinde Doku’nun işletmenin üst kat sorumlusu olarak görev yaptığını, çalışma alanının kafenin üst katı olduğunu ifade etti.



Kafenin olay tarihindeki sahibi de jandarma tarafından tanık olarak yeniden alınan ifadesinde işletmenin farklı noktalarında yaklaşık 15 güvenlik kamerası bulunduğunu, üst katta da kameraların yer aldığını belirtti. İş yeri sahibi, soruşturmanın ilk döneminde üst kattaki kameraları polislere bildirdiğini, ancak söz konusu kayıtların alınıp alınmadığını bilmediğini söyledi.



Kafenin güvenlik kamera sistemini kuran şirketin sahibi de soruşturmanın yeniden ele alınmasının ardından alınan ifadesinde, olayın yaşandığı dönemde işletmeye üst kat dahil yaklaşık 15 güvenlik kamerası taktıklarını belirtti.