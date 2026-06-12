Gülistan Doku dosyası: Umut Altaş'ın işaret ettiği üç noktada arama çalışması

Artık bir cinayet dosyası olarak ele alınan soruşturmada kritik bir konuma sahip olan Umut Altaş, kasten öldürme suçlamasıyla tutuklu Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı .

ABD'de gözaltına alınan ve iade süreci başlatılan Altaş, burada bir röportaj vermişti.

Altaş, röportajda Türkay Sonel'in cinayeti bizzat kendisine valilik konutunda itiraf ettiğini aktararak, "O zamanlar saftım. Türkay bana bu cinayeti kendisinin işlediği yönünde bir not da bıraktı. Konutta bana, 'Çok bağırıyordu ben de sıktım' dedi. Hatta araçtayken cinayet silahına dokundum. Ben bu olayın artık çözülmesini istiyorum" demişti.

Cesedin tam yerini bilmediğini ifade eden Altaş, üniversite, Aktuluk Mahallesi, Bayraktepe mevkiindeki su arıtma tesisi yanındaki çöplük alana bakılması gerektiğini belirtmişti.