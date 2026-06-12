Gülistan Doku dosyası: Umut Altaş'ın işaret ettiği üç noktada arama çalışması
12.06.2026 11:19
Gülistan Doku soruşturmasının kilit isimlerinden Umut Altaş'ın ABD'de yaptığı açıklamada işaret ettiği noktalardaki arama çalışmaları sürüyor.
5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamayan Gülistan Doku'yla ilgili soruşturmada gelişme yaşandı.
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, üçü hakkında adli kontrol kararı verilmişti.
ABD'DE YAKALANAN ALTAŞ ÜÇ YERİ İŞARET ETMİŞTİ
ABD'de bulunan firari şüpheli Umut Altaş hakkında da Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmış, ardından yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı olması nedeniyle dosyada kritik bir konumda bulunan Altaş, yakalanmadan önce açıklamalarda bulunmuştu.
Cesedin tam yerini bilmediğini ifade eden Altaş, yine de üniversite, Aktuluk Mahallesi, Bayraktepe mevkisindeki su arıtma tesisi yanındaki çöplük alana bakılması gerektiğini ifade etmişti.
YERALTI ARAMA CİHAZLARI DA KULLANILIYOR
Altaş'ın ifade ettiği noktalarda İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından yeraltı görüntüleme cihazlarıyla önceki günlerde aramalar başlatıldı.
Ekipler Dinar Deresi, Munzur Üniversitesi çevresi ve Sarısaltuk Viyadüğü çevresinde arama çalışmasını sürdürüyor.
Cihazların gönderdiği kızılötesi sinyaller sayesinde yer altının üç boyutlu görüntüsü elde edilerek şüpheli alanlar ayrıntılı şekilde inceleniyor.
DOSYANIN KİLİT İSİMLERİ ARASINDA YER ALIYOR
Artık bir cinayet dosyası olarak ele alınan soruşturmada kritik bir konuma sahip olan Umut Altaş, kasten öldürme suçlamasıyla tutuklu Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı.
ABD'de gözaltına alınan ve iade süreci başlatılan Altaş, burada bir röportaj vermişti.
Altaş, röportajda Türkay Sonel'in cinayeti bizzat kendisine valilik konutunda itiraf ettiğini aktararak, "O zamanlar saftım. Türkay bana bu cinayeti kendisinin işlediği yönünde bir not da bıraktı. Konutta bana, 'Çok bağırıyordu ben de sıktım' dedi. Hatta araçtayken cinayet silahına dokundum. Ben bu olayın artık çözülmesini istiyorum" demişti.
Cesedin tam yerini bilmediğini ifade eden Altaş, üniversite, Aktuluk Mahallesi, Bayraktepe mevkiindeki su arıtma tesisi yanındaki çöplük alana bakılması gerektiğini belirtmişti.
GÜLİSTAN DOSYASINDA KİM NEYLE SUÇLANIYOR?
Soruşturma kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile dönemin İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, “Kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş’ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ve o dönem Tuncay Sonel’in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu, “Suç delillerini gizleme ve yok etme” suçlamasıyla cezaevine gönderilmişti.
Dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir şse hastane kayıtlarını sildiği iddiasıyla gözaltına alınmış, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek iddiasıyla tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de tutuklanmasına karar verilmişti.