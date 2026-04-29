Gülistan Doku kaybolmadan bir gün önce Türkay Sonel ile görüşmüş. 6 saatlik kaydı kim sakladı?
29.04.2026 12:06
NTV - Haber Merkezi
Gülistan Doku soruşturmasında, ailenin avukatı tarafından genç kızın kaybolmadan bir gün önce Mustafa Türkay Sonel ile görüştüğü ancak o görüşmenin yansıdığı kamera kayıtlarının gizlendiği iddia edildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı da delil karartma şüphesi taşıyan isimlerin tek tek tespit edilmesi için yeni bir adım attı.
Gülistan Doku soruşturması sürüyor.
Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, dosyaya girmediği öne sürülen kamera kayıtlarına dikkat çekerek Gülistan Doku'nun kaybolmadan bir gün önce Mustafa Türkay Sonel ile çalıştığı kafede karşılaştığını iddia etti.
İddiaya göre; Sonel kafeye girince Gülistan hızla iş yerinden çıktı ve o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ancak iş yerinin 6 saatlik kamera kaydı resmi tutanaklara yansımadı.
Çimen, kafeye giden polislerin "Herhangi bir görüntü yok" diye tutanak tuttuğunu öne sürdü. Ancak JASAT incelemesinde 6 saatlik görüntü ortaya çıktı.
ERZURUM CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN YENİ ADIM
Soruşturma kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı da yeni bir adım atarak genç kızın kaybolduğu tarihten itibaren tüm Türkiye'deki dijital ayak izlerini istedi.
Emniyet istihbarata gönderilen yazıda, Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak 2020 günü sistemlerde bir çalışma yapılıp yapılmadığı sorgulandı. Ayrıca "Türkiye genelindeki herhangi bir kolluk personeli tarafından konuya dair araştırma yapıldı mı?" sorusu yöneltildi.
Dijital ayak izlerinin incelenmesi sonucu, delil karartma yapan şüphelilerin isimlerinin tek tek tespit edilmesi hedefleniyor.
BABA ALTAŞ YENİDEN SORGULANACAK
Soruşturmanın kilit isimlerinden firari şüpheli Umut Altaş'ın babasıyla yaptığı yazışmaların ortaya çıkması da organize örtbas şüphesini artırdı.
Sorgusunda bu mesajlardan hiç bahsetmediği ortaya çıkan baba Celal Altaş, yeniden sorgulanacak.