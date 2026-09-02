Gülistan Doku soruşturması. Eski erkek arkadaşı ifade verdi
02.09.2026 05:52
Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov'un 4 saat ifadesi alındı.
Gülistan Doku soruşturmasında dün bir şüphelinin daha tutuklanmasıyla birlikte toplam tutuklu sayısı 30'a yükselmişti.
Soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Gülistan'ın eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov'un tekrar ifadesi alındı.
Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ‘Suç delillerini gizleme ve yok etme’ suçundan tutuklananlar arasında yer alan Gülistan’ın eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Erzincan Cezaevi'nden Tunceli’ye getirildi.
DÖRT SAAT İFADESİ ALINDI
Öğleden sonra Tunceli Adliyesi’ne götürülen Abarakov’un ifadesi, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından alındı.
Yaklaşık 4 saat süren ifade işlemlerinin ardından Abarakov, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarılarak yeniden cezaevine götürüldü.
BEŞİNCİ DALGA OPERASYON
Gülistan Doku soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde yeni operasyon yapılmıştı .
Adalet Bakanı Akın Gürlek, beşinci dalga operasyona ilişkin bilgi verip 10 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.
Soruşturmanın beşinci dalga operasyonunda dalgıç polisler de gözaltına alınmıştı.
"DİKKAT ÇEKİCİ TESPİTLERE ULAŞILDI"
Gürlek, "Soruşturma kapsamında dikkat çekici tespitlere ulaşıldı." diyerek gelişmeleri paylaşmıştı.
Bakan Gürlek, Doku'nun son görüldüğü köprü ve zaman dilimine ilişkin PTS ve iletişim kayıtlarında yeni bulgulara ve kaybolmasının ardından Doku'nun Instagram hesabına gerçekleştirilen şüpheli erişim/işlemlere ve su altı arama çalışmalarına ilişkin yapılan çalışmaları açıklamıştı.
ADLİ MAKAMLARDAN GİZLEMİŞLER
Gürlek, dalgıç defterindeki kayıtlarla resmî arama tutanaklarının uyuşmadığı ve bunların adli makamlardan gizlendiğinin tespit edildiğini bildirmişti.
İNTİHAR GÖRÜNTÜSÜ İDDİASI
Adalet Bakanı, Doku'ya ait bazı kişisel eşyaların, intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin yeni bulgulara da ulaşıldığını duyurmuştu.