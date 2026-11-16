Gülistan Doku soruşturması. Tutuklanan polisin ifadesinden: "Aileye bilgi vermeyin denildi"

Ayrıca delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale etmekle suçlanan bazı emniyet mensupları da var.

Onlardan biri, polis memuru İsmail Erzan. Erzan ifadesinde, herhangi bir delil karartma ya da veri silme gibi bir suça karışmadığını öne sürdü.