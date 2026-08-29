Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyon. Yeni bulgulara ulaşıldı

Ulusal Kriminal Büro raporuna göre, Gülistan kaybolduktan günler sonra Instagram hesabına giriş yapıldığı net şekilde belirlenmiş, 17 Ocak gecesi yapılan bu girişte hesapta bulunan bazı verilerin silindiği, sabaha karşı çıkış yapıldığı tespit edilmişti.

Bu girişin IP adresi ise belirli bir şahsın internet kullanım kayıtlarıyla birebir örtüşmüştü.

Aynı gece sim kart takılarak WhatsApp’a giriş yapıldığı ve buradaki verilerin de silindiği de soruşturma dosyasına girmişti.