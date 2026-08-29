Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyon. Yeni bulgulara ulaşıldı
29.08.2026 09:50
Son Güncelleme: 29.08.2026 10:03
Gülistan Doku soruşturmasında gerçekleştirilen 5. dalga operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Dalgıç defterindeki kayıtlarla resmi arama tutanaklarının uyuşmadığı tespit edildi.
YENİ OPERASYON
Gülistan Doku soruşturması kapsamında yeni operasyon gerçekleştirildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5. dalga operasyona ilişkin bilgi verip 10 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
YENİ BULGULAR
Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Soruşturma kapsamında dikkat çekici tespitlere ulaşıldı." diyerek gelişmeleri duyurdu.
Bakan Gürlek, Doku'nun son görüldüğü köprü ve zaman dilimine ilişkin PTS ve iletişim kayıtlarında yeni bulgulara ve kaybolmasının ardından Doku'nun Instagram hesabına gerçekleştirilen şüpheli erişim/işlemlere ve su altı arama çalışmalarına ilişkin yapılan çalışmaları açıkladı.
ADLİ MAKAMLARDAN GİZLEMİŞLER
Bakan Gürlek, dalgıç defterindeki kayıtlarla resmî arama tutanaklarının uyuşmadığı ve bunların adli makamlardan gizlendiğinin tespit edildiğini duyurdu.
İNTİHAR GÖRÜNTÜSÜ İDDİASI
Bakan Gürlek, Doku'ya ait bazı kişisel eşyaların, intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin yeni bulgulara da ulaşıldığını duyurdu.
Soruşturma çok yönlü devam ediyor.
REÇETE VE NOT BULUNMUŞTU
Soruşturma kapsamında Doku'yu arama çalışmaları sırasında barajda, not ve makas bulan iki dalgıç, delil karartma suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Dosyadaki 8 Ocak 2020 tarihli tutanakta, su altı aramasında bazı kağıt parçalarının bulunduğu belirtilmişti.
Islanmış kağıt parçalarında Gülistan Doku adına düzenlenmiş barkodlu doktor reçetesi ile üzerinde okunabildiği kadarıyla “psikolojikmen bize baskı yaratıldığı” ifadesi yer alıyordu. Tutanakta, bu materyallerin delil olarak olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildiği kaydedilmişti.
BİLİRKİŞİ "MÜMKÜN DEĞİL" DEDİ
10 Ocak 2020 tarihli başka bir tutanakta ise barajda yaklaşık 14 santimetre uzunluğunda siyah saplı bir makasın bulunduğu ve bilirkişi raporunda ise kağıt parçalarının bulunduğu koşullara ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yer almıştı.
Raporda, bir kağıdın barajın yaklaşık 14 metre derinliğinde uzun süre kalmasının mümkün olmadığı, suyun etkisiyle sürüklenmesi gerektiği yönünde tespitlere yer verilmişti.
INSTAGRAM’A GİRİŞ YAPILDI, VERİLER SİLİNDİ
Ulusal Kriminal Büro raporuna göre, Gülistan kaybolduktan günler sonra Instagram hesabına giriş yapıldığı net şekilde belirlenmiş, 17 Ocak gecesi yapılan bu girişte hesapta bulunan bazı verilerin silindiği, sabaha karşı çıkış yapıldığı tespit edilmişti.
Bu girişin IP adresi ise belirli bir şahsın internet kullanım kayıtlarıyla birebir örtüşmüştü.
Aynı gece sim kart takılarak WhatsApp’a giriş yapıldığı ve buradaki verilerin de silindiği de soruşturma dosyasına girmişti.
NE OLMUŞTU?
Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye giderek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.
Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "kasten öldürmeye yardım", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Zanlılardan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer, Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu ile güvenlik korucusu Fatih Özmen tutuklanmıştı.
Soruşturmada, kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş ise ABD'de gözaltına alınmıştı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, tanık olarak ifadeye çağrılmıştı.
Son olarak eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel ve bilişim şirketinin sahibi de tutuklanmıştı.