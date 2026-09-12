Gülistan Doku soruşturmasında altıncı dalga operasyon. 11 şüpheli için gözaltı kararı
12.09.2026 22:20
Son Güncelleme: 12.09.2026 22:29
Gülistan Doku soruşturmasında 11 şüphelinin yakalanması için 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyon başlatıldı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle 11 şüpheliye yönelik 7 ilde eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatıldı.
Şüpheliler arasında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu bildirildi.
GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI
Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye giderek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.
Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "kasten öldürmeye yardım", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Zanlılardan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer, Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu ile güvenlik korucusu Fatih Özmen tutuklanmıştı.
Soruşturmada, kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş ise ABD'de gözaltına alınmıştı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, tanık olarak ifadeye çağrılmıştı.
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel ve bilişim şirketinin sahibi de tutuklanmıştı.
Son operasyonda gözaltına alınan isimler arasında eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ile eşi Burçin Hızlı Kahraman da tutuklanmıştı.
UMUT ALTAŞ İKİ GÜN BOYUNCA SORGULANDI
Gülistan Doku soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan ve ABD’den iadesi talep edilen Umut Altaş’ın FBI tarafından iki gün boyunca sorgulandığı ortaya çıktı.
Adli yardımlaşma kapsamında Türkiye’ye gönderilen 34 sayfalık tutanakta Altaş; Gülistan Doku’nun Mustafa Türkay Sonel tarafından araç içerisinde vurularak öldürüldüğünü gördüğünü, cesedin bagaja taşındığını, olayın ardından dönemin valisinin koruma görevlisi Şükrü Eroğlu’nun devreye girdiğini ve kendisine “babam bu işi halledecek” denildiğini öne sürdü.
Altaş ayrıca cesedin Pertek yolu çevresine gömülmüş olabileceğini, olay yerine daha sonra aynı araçla dönülerek kameraların kontrol edildiğini ve kendisinin cinayet sırasında olay yerinde bulunduğunu FBI görevlilerine doğruladı.