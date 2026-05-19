Gülistan Doku soruşturmasında kritik adım. Araçlar Ankara'ya gönderildi
19.05.2026 15:57
Gülistan Doku'nun altı yıllık sessizliğin ardından hareketlenen dosyasında kritik bir adım atıldı. Üçü eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tarafından kullanılan beş araç DNA incelemesi yapılmak üzere Ankara'ya gönderildi.
5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Gülistan Doku'yla ilgili soruşturmada dikkati çeken bir gelişme yaşandı.
Tunceli Başsavcısı Ebru Cansu'nun talimatıyla Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) personelinden oluşan özel ekip kurulmuş, bu ekip Gülistan'ın kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait tüm Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını toplamıştı.
Gülistan'a ait yeni görüntülerin de bulunduğu, 67'si ana arter olmak üzere toplam 70 KGYS ile güvenlik kameralarına ait ek 700 saatlik görüntü de dosyaya girmişti.
Böylece Gülistan'ın kaybolmadan önce erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile görüşmek için gittiği kafeye nereden geldiği, buradan ne zaman çıkıp öğretmenine gittiği de ortaya çıkmıştı. Başsavcılık ve özel ekip, görüntüleri saniye saniye izlemişti.
Ayrıca dosyaya bazı şüpheliler eklenerek HTS, PTS çalışmaları da yapılmıştı.
14, 17 VE 24 NİSAN'DA OPERASYONLAR DÜZENLENDİ
Çalışmaların tamamlanmasının ardından operasyon başlatıldı. Kayıptan cinayet soruşturmasına dönen dosyada, cinayet şüphesiyle 14, 17 ve 24 Nisan’da operasyonlar düzenlendi.
17 şüpheli, gözaltına alındı. Dosyada şüpheli olan ve ABD'de bulunan Umut Altaş içinse kırmızı bülten çıkarıldı.
VALİNİN OĞLU VE İL ÖZEL İDARESİ ÇALIŞANI “KASTEN ÖLDÜRME” SUÇLAMASIYLA TUTUKLU
Soruşturma kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile dönemin İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, “Kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklandı.
Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş’ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ve o dönem Tuncay Sonel’in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu, “Suç delillerini gizleme ve yok etme” suçlamasıyla cezaevine gönderildi.
Dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, hastane kayıtlarını sidliği iddiasıyla gözaltına alındı. Özdemir, “Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek” iddiasıyla tutuklandı.
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e yöneltilen suçlamalar ise şöyle oldu:
“Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme”, “Bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme”, “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme”, “Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek.”
Sonel'in oğlunu soruşturmadan kurtarmak için kamu kaynaklarını kullandığı ileri sürülüyor.
5 ARAÇ ANKARA'YA GÖNDERİLDİ, 3'ÜNÜ TUNCAY SONEL KULLANMIŞTI
Tuncay Sonel, Gülistan'ın kaybolduğu dönem genç kızı arama çalışmalarını da bizzat koordine etmişti. Sonel, bu anlara dair görüntüleri sosyal medya hesabında da paylaşmıştı.
Sonel’in görev yaptığı dönemde kullandığı 3 makam aracı ile Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne ait 2 araç olmak üzere toplam 5 araç, detaylı kriminal inceleme yapılması amacıyla çekicilere yüklenerek Ankara’daki kriminal laboratuvara gönderildi.
Araçlarda, DNA örnekleri, biyolojik izler, lif ve temas kalıntıları ile olası temizleme işlemlerine ilişkin kimyasal izler gibi çeşitli deliller araştırılacağı belirtildi.
Çıkacak olan DNA örnekleri, Gülistan Doku’nun anne ve babasından alınan örneklerle karşılaştırılacak.