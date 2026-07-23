Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 13'e yükseldi. Tuncay Sonel ve ihraç edilen polis Gökhan Ertok'un yazışmaları ortaya çıktı

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde Sonel'in kullanımında bulunan ve kendisine ait GSM numarasıyla girilen WhatsApp hesabının Turgay Kılıç ismiyle kayıtlı olduğu belirlendi.

Sonel ile Ertok'un arasında geçen yazışma içeriklerinde, eski valinin sosyal medya platformları üzerinden kendisi aleyhine yönelik yapılan paylaşımların hesap ve kullanıcılarının tespiti ve kapatılması için talimat verdiği ortaya çıktı.

Yapılan bu çalışmalar için 25 Nisan 2019 ve 5 Temmuz 2019 tarihlerinde Sonel’in koruma polisi Şükrü Eroğlu isimli şüphelinin hesabından Ertok'un hesabına 5 bin para transferinin yapılarak toplamda 10 bin TL para gönderildiği tespit edildi.

Ertok'un tespit ettiği kullanıcıyı resmi kayıtlarda olmayan bir şafak operasyonu ile ikametinden aldığını söylediği, akabinde bu kişiyi elleri arkadan kelepçeli yüzü kanlar içerisinde sokakta sırtüstü yatar vaziyette fotoğrafını Sonel’e gönderdiği de kayıtlarda yer aldı.