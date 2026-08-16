Gülistan Doku soruşturmasında yeni ayrıntılar. "Karanlık bir ilişki ağı kurmuş"
16.08.2026 19:45
Son Güncelleme: 16.08.2026 20:03
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Vali Tuncay Sonel ile ilgili hazırlanan sevk yazısında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Yazıda, olayın organize bir yapı içerisinde işlendiği belirtildi.
Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı sevk yazısında, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik çarpıcı değerlendirmelere yer verildi.
"KAMU GÜCÜNÜN KULLANILDIĞI KARANLIK BİR İLİŞKİ AĞI"
Başsavcılık, elde edilen deliller doğrultusunda kamu gücünün kullanıldığı karanlık bir ilişki ağı oluşturulduğunu belirtti.
Sevk yazısında, "Şüpheli Tuncay Sonel'in şüpheli Gökhan Ertok'a yönelik mesajlaşma ve talimat içerikleri incelendiğinde; hukuka ve kanuna mutlak aykırılık teşkil eden, kamu gücünü araç kılan karanlık bir ilişki ağı kurdukları değerlendirilmiştir" denildi.
"OLAY ORGANİZE BİR YAPI İÇERİSİNDE İŞLENDİ"
Sevk yazısında olayın organize bir yapı içerisinde gerçekleştirildiği yönünde güçlü kanaat oluştuğu ifade edildi.
Yazıda, "Bugüne kadar temin edilen tüm bilgi, bulgu, belge ve diğer deliller olayın basit bir kayıp vaka şüphesinden öte olduğu sonucunu doğurmuştur. Tüm bulgular ışığında olayın birçok suç fiilini barındıran organize bir yapı içerisinde işlendiği hususunda, soruşturma verileri ve maddi delillerle desteklenen güçlü bir kanaat oluşmuştur." ifadelerine yer verildi.
Soruşturma kapsamında eski vali Tuncay Sonel, oğlu ve eşinin de aralarında olduğu 28 kişi tutuklandı.
Şüpheliler cinayet ve delil karartmakla suçlanıyor.
NE OLMUŞTU?
Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye giderek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.
Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "kasten öldürmeye yardım", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Zanlılardan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer, Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu ile güvenlik korucusu Fatih Özmen tutuklanmış, Uğurcan A, Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen B.Y. ve Y.E. ile iş insanı O.Y, haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Soruşturmada, kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş ise ABD'de gözaltına alınmıştı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, tanık olarak ifadeye çağrılmıştı.
Son olarak eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel ve bilişim şirketinin sahibi de tutuklanmıştı.