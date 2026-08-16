Gülistan Doku soruşturmasında yeni ayrıntılar. "Karanlık bir ilişki ağı kurmuş"

Sevk yazısında olayın organize bir yapı içerisinde gerçekleştirildiği yönünde güçlü kanaat oluştuğu ifade edildi.

Yazıda, "Bugüne kadar temin edilen tüm bilgi, bulgu, belge ve diğer deliller olayın basit bir kayıp vaka şüphesinden öte olduğu sonucunu doğurmuştur. Tüm bulgular ışığında olayın birçok suç fiilini barındıran organize bir yapı içerisinde işlendiği hususunda, soruşturma verileri ve maddi delillerle desteklenen güçlü bir kanaat oluşmuştur." ifadelerine yer verildi.