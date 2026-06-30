Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme. Aile avukatından, 108 kamu görevlisine suç duyurusu
30.06.2026 05:56
Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme var. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, 108 kamu görevlisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturmada kritik bir yere sahip olan ve ABD'de firari durumda bulunan Umut Altaş da bugün ABD'de hakim karşısına çıkacak.
5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamayan Gülistan Doku soruşturması sürüyor.
Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Gülistan Doku'nun kaybolduğu tarihte kentte görev yapan 108 kişinin isimlerini tespit etti. Hazırladığı isim listesiyle birlikte Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.
Dilekçede, 108 kişinin "suç delillerini gizleme, değiştirme ve görev kötü kullanma" gibi suçlardan şüpheli sıfatıyla ifade vermesini talep etti.
Başvuru metninde, "Dosya bütün olarak incelendiğinde örtbas, dağınık ve birbirinden kopuk işlemlerle değil, birbirini tamamlayan bir zincir halinde gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verdi.
Dilekçede, olayın ihmal değil, kasıtlı ve örgütlü bir delil karartma faaliyeti olduğuna da dikkat çekildi.
KİLİT İSİM ABD'DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
Soruşturma sürecinde ABD'ye kaçtığı tespit edilen, hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve ABD güvenlik makamları tarafından gözaltına alınan Umut Altaş, bugün hakim karşısına çıkacak.
Altaş, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'le yakın arkadaş olması nedeniyle dosyada kritik bir konumda yer alıyor.
İade süreci devam eden Altaş, bugün ABD’de Türkiye’de suça karıştığı için oturum hakkının iptaline ve deport edilmesine olanak sağlayan davada geçtiğimiz günlerde ön duruşmaya çıktı.
Duruşmada Altaş’ın kimlik ve adres bilgileri doğrulanırken, hakkındaki suçlamalar okundu.
ABD'nin New York kentinde gözaltına alınmasının ardından Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) Pennsylvania eyaletindeki gözetim merkezine sevk edilen Umut Altaş'ın ilk duruşması ise bugün yerel saatle 09.00'da yapılacak.
Altaş'ın duruşmaya tutulduğu ICE gözetim merkezinden uzaktan bağlantı yoluyla katılacağı bildirildi.
"TÜRKİYE'YE İADE EDİLMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"
Umut Altaş'ı tutulduğu ICE gözetim merkezinde ziyaret eden ve ABD'de avukatlık yapan adı açıklanmayan bir kişi, yaptığı açıklamada, Altaş ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi verdi.
Bulut, duruşmada Altaş'ın Türkiye'ye iade edilmeyi kabul edebileceğini belirterek, "Altaş'ı hücrede tutuyorlar. Yaptığımız görüşmede Türkiye'ye iade edilmek istediğini söyledi. Hatta Gülistan Doku'nun ölümüne ilişkin Türkiye'de savcıyla görüşüp, bedeninin bulunduğu yeri göstereceğini ifade etti." dedi.
Hakkında Türkiye'ye iade edilmesi yönünde yakalama kararı bulunan Umut Altaş'ın, duruşmada iade sürecine ilişkin tutumunu ortaya koyması bekleniyor.
Duruşmadan çıkacak kararın, Gülistan Doku soruşturmasının uluslararası boyutunda önemli bir dönüm noktası olabileceği değerlendiriliyor.
BUGÜNE KADAR NELER OLDU?
Bilindiği üzere dosya, altı yıl rafta kaldıktan sonra Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından yeniden ele alındı.
Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) personelinden oluşan özel ekip kurularak Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki gün ile kaybolduğu güne ait Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntüleri ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları toplandı.
Soruşturma kapsamında, 67’si ana arter olmak üzere 70 KGYS ve güvenlik kamerasına ait yaklaşık 700 saatlik görüntü incelendi.
Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce erkek arkadaşı Zeinal Abarakov ile buluşmak için gittiği kafeye geliş ve ayrılış anları ile daha sonra öğretmenine gidişine ilişkin yeni görüntüler dosyaya eklendi.
Başsavcılık ve özel ekip tarafından görüntüler saniye saniye incelenerek Doku’nun akıbeti araştırıldı.
KAYIP DOSYASI CİNAYET SORUŞTURMASINA DÖNÜŞTÜ
Soruşturma kapsamında bazı şüpheliler hakkında HTS ve PTS çalışmaları yürütüldü.
Elde edilen bulgular doğrultusunda 14, 17 ve 24 Nisan tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Dosyada şüpheli olarak yer alan ve ABD’de bulunan Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
Altaş, kısa süre sonra ABD güvenlik birimlerince gözaltına alınarak tutuklandı. Türkiye’ye iadesine ilişkin süreç ise devam ediyor.
VALİ VE OĞLU TUTUKLANDI
Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan Doku’ya son teması bulunduğu tespit edilen ve o dönem İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı, “Kasten öldürme” suçundan tutukland
Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un üvey babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş’ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ve o dönem Tuncay Sonel’in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu, “Suç delillerini gizleme ve yok etme” suçundan tutuklandı.
Ferhat Güven ise Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku’ya yönelik eylemi nedeniyle “Yağma” suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Gülistan Doku’nun hastane kayıtlarını sildiği iddiasıyla gözaltına alınan eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de “Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek” suçlarından tutuklandı.
Tuncay Sonel ise “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme”, “Bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme”, “Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek” suçlarından tutuklandı