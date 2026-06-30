Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme. Aile avukatından, 108 kamu görevlisine suç duyurusu

5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamayan Gülistan Doku soruşturması sürüyor.



Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Gülistan Doku'nun kaybolduğu tarihte kentte görev yapan 108 kişinin isimlerini tespit etti. Hazırladığı isim listesiyle birlikte Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.



Dilekçede, 108 kişinin "suç delillerini gizleme, değiştirme ve görev kötü kullanma" gibi suçlardan şüpheli sıfatıyla ifade vermesini talep etti.



Başvuru metninde, "Dosya bütün olarak incelendiğinde örtbas, dağınık ve birbirinden kopuk işlemlerle değil, birbirini tamamlayan bir zincir halinde gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verdi.



Dilekçede, olayın ihmal değil, kasıtlı ve örgütlü bir delil karartma faaliyeti olduğuna da dikkat çekildi.