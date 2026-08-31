Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme. Balık adam tutuklandı
31.08.2026 14:04
Son Güncelleme: 31.08.2026 14:22
Gülistan Doku soruşturmasında gerçekleştirilen 5. dalga operasyonda gözaltına alınan balık adam Gürkan G. tutuklandı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Gülistan Doku soruşturmasının 5'inci dalga operasyonu kapsamında gözaltına alınarak tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen balık adam Gürkan G. tutuklandı.
Başsavcılık, aynı soruşturma kapsamında Alaattin K. ve Vahit İ. hakkında verilen adli kontrol kararlarına ise itiraz etti.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, emniyet ve jandarma koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ünün işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adliyesi'ne getirildi.
İKİ DALGICA ADLİ KONTROL KARARINA BAŞSAVCILIKTAN İTİRAZ
Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklandı, A.K ile V. İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılık, iki dalgıç polise verilen adli kontrol kararına itiraz etti.
Diğer 7 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.
Böylelikle Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarda tutuklu sayısı 29'a yükseldi.
Operasyonda, Temmuz 2017 ile Temmuz 2019 arasında Tunceli İl Jandarma Komutan Vekilliği ve İl Jandarma Alay Komutan Yardımcılığı görevlerinde bulunan A.K. ile eşi B.H.K, polis dalgıçları A.K, G.G. ve V.İ, soruşturma kapsamında önceden tutuklanan güvenlik korucusu Fatih Ö'nün çocukları D.Ö, S.Ö. ve N.M.Ö. ile eşi S.Ö. ve o dönem üniversite öğrencisi olan P.B. gözaltına alınmıştı.
Gülistan Doku soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde yeni operasyon gerçekleştirilmişti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5. dalga operasyona ilişkin bilgi verip 10 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.
“DİKKAT ÇEKİCİ TESPİTLERE ULAŞILDI”
Gürlek, "Soruşturma kapsamında dikkat çekici tespitlere ulaşıldı." diyerek gelişmeleri paylaşmıştı.
Bakan Gürlek, Doku'nun son görüldüğü köprü ve zaman dilimine ilişkin PTS ve iletişim kayıtlarında yeni bulgulara ve kaybolmasının ardından Doku'nun Instagram hesabına gerçekleştirilen şüpheli erişim/işlemlere ve su altı arama çalışmalarına ilişkin yapılan çalışmaları açıklamıştı.
ADLİ MAKAMLARDAN GİZLEMİŞLER
Gürlek, dalgıç defterindeki kayıtlarla resmî arama tutanaklarının uyuşmadığı ve bunların adli makamlardan gizlendiğinin tespit edildiğini bildirmişti.
İNTİHAR GÖRÜNTÜSÜ İDDİASI
Adalet Bakanı, Doku'ya ait bazı kişisel eşyaların, intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin yeni bulgulara da ulaşıldığını duyurmuştu.