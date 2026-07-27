Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme. Çok sayıda gözaltı var

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni gözaltılar var.

Soruşturma kapsamında 15 ilde 19 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 19 kişinin gözaltına alındığını bildirildi.

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