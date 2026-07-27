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Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme. Çok sayıda gözaltı var

27.07.2026 09:53

NTV - Haber Merkezi

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Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde 19 kişiye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme. Çok sayıda gözaltı var
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Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni gözaltılar var. 

 

Soruşturma kapsamında 15 ilde 19 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 19 kişinin gözaltına alındığını bildirildi. 

 

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