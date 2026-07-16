Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme. Zırhlı araçlar incelenecek
16.07.2026 13:16
Son Güncelleme: 16.07.2026 13:21
Tunceli'de altı yıl önce kaybolan ve artık hayatta olmadığına kesin gözüyle bakılan Gülistan Doku'nun dosyasında yeni gelişme yaşandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencisinin kaybolduğu gün görev yapan tüm zırhlı araçların tespit edilmesini istedi; personelin isim listesi de talep edildi.
Tunceli'de altı yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturması, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından yapılan operasyonla cinayet dosyasına dönüştü.
Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklandı.
Eski valiyle ilgili soruşturmayı yürüten Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı önemli bir adım attı.
ZIRHLI ARAÇLAR İNCELENECEK, ARAÇLARDA GÜLİSTAN'A AİT İZ ARANACAK
Gülistan'ın kaybolduğu 5 Ocak 2020 tarihinde il merkezinde görev yapan tüm zırhlı araçların incelenmesini talep etti. Savcılık, zırhlı araçların seyir ve görev emirlerini istedi.
Tespit edilecek tüm zırhlı araçların ayırt edici özelliklerinin de istendiği yazıda, araçların plaka ve sivil plakaları ile renginin belirlenerek gönderilmesi talep edildi.
Ayrıca araçlarda görevli personelin isim listesi de istendi.
ARAÇLARIN GÖREV DIŞINDA FARKLI BİR NOKTAYA GİDİP GİTMEDİKLERİ TESPİT EDİLECEK
Gülistan'ın kaybolduğu gün olay yeri ve yakın güzergahında görevlendirilen araçların farklı bir güzergahta olup olmadığı belirlenecek.
Rutinin dışına çıkan bir araç tespit edilirse, bu araçta Gülistan'a ait iz aranacak.
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı 30 kişilik özel ekip de çalışmalarını sürdürüyor.
Özel ekip daraltılmış baz kayıtları ve şüphe uyandıran noktalar üzerinden hareket ederek belirlenen alanlarda yer altı görüntüleme cihazlarıyla tarama yapıyor.
Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre Gülistan'ın cenazesi aranıyor.
BUGÜNE KADAR NELER OLDU?
Bilindiği üzere dosya, altı yıl rafta kaldıktan sonra Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından yeniden ele alındı.
Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) personelinden oluşan özel ekip kurularak Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki gün ile kaybolduğu güne ait Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntüleri ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları toplandı.
Soruşturma kapsamında, 67’si ana arter olmak üzere 70 KGYS ve güvenlik kamerasına ait yaklaşık 700 saatlik görüntü incelendi.
Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce erkek arkadaşı Zeinal Abarakov ile buluşmak için gittiği kafeye geliş ve ayrılış anları ile daha sonra öğretmenine gidişine ilişkin yeni görüntüler dosyaya eklendi.
Başsavcılık ve özel ekip tarafından görüntüler saniye saniye incelenerek Doku’nun akıbeti araştırıldı.
KAYIP DOSYASI CİNAYET SORUŞTURMASINA DÖNÜŞTÜ
Soruşturma kapsamında bazı şüpheliler hakkında HTS ve PTS çalışmaları yürütüldü.
Elde edilen bulgular doğrultusunda 14, 17 ve 24 Nisan tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Dosyada şüpheli olarak yer alan ve ABD’de bulunan Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
Altaş, kısa süre sonra ABD güvenlik birimlerince gözaltına alınarak tutuklandı. Umut Altaş'ın Türkiye’ye iadesine ilişkin süreç ise devam ediyor.
VALİ VE OĞLU TUTUKLANDI
Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan Doku’ya son teması bulunduğu tespit edilen ve o dönem İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı, “Kasten öldürme” suçundan tutuklandı.
Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un üvey babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş’ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ve o dönem Tuncay Sonel’in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu, “Suç delillerini gizleme ve yok etme” suçundan tutuklandı.
Ferhat Güven ise Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku’ya yönelik eylemi nedeniyle “Yağma” suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Gülistan Doku’nun hastane kayıtlarını sildiği iddiasıyla gözaltına alınan eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de “Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek” suçlarından tutuklandı.
Tuncay Sonel ise “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme”, “Bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme”, “Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek” suçlarından tutuklandı.