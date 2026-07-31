Gülistan Doku soruşturmasında yeni tutuklamalar

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Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de dijital materyallerinde inceleme yapılmıştı.

Yapılan incelemelerde, Sonel ile soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ihraç polis memuru Gökhan Ertok arasındaki yazışmalar, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama, yağma ve bilişim sistemindeki verileri yok etme veya değiştirme suçları kapsamında değerlendirilmişti.

Cumhuriyet savcısındaki ifadelerinin ardından Sonel, Eroğlu ile Ertok, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme ve bozma ve kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi suçlarından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Sonel, Eroğlu ile Ertok, sulh ceza hakimliğince bu suçlamalardan da tutuklandı.