Güllü davasında ilk duruşma öncesi yeni iddialar. "Beni taşıyorsa annesini de camdan atmıştır"

Eminoğlu açıklamalarında Tuğyan Ülkem Gülter'in fiziksel gücüne ilişkin bir videodan da söz etti. Eski nişanlı, birlikte çektirdikleri görüntülerde Tuğyan'ın kendisini sırtına alarak kaldırdığını söyledi.

Kervan Eminoğlu "Ben Tuğyan'ın tek başına annesini atabilecek güçte bir insan olduğunu biliyorum. Bizim birlikte çekilmiş olduğumuz bir videomuz var, Tuğyan beni sırtına alıyordu. Ben 85 kilo bir insanım. Beni sırtına alıp kaldıran annesini de çok rahat bir şekilde camdan aşağı atabilir." iddiasında bulundu.