Güllü davasında ilk duruşma öncesi yeni iddialar. "Beni taşıyorsa annesini de camdan atmıştır"
16.09.2026 09:01
Son Güncelleme: 16.09.2026 09:17
Şarkıcı Güllü'nün tutuklu yargılanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, 1 Ekim'deki duruşma öncesi dikkat çeken iddialar ileri sürdü.
Kamuoyunda Güllü ismiyle tanınan sanatçı Gül Tut'un geçen yıl Yalova'daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdiği olayın soruşturması sürüyor.
Güllü'nün ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması 1 Ekim'de görülecek.
Duruşma öncesinde Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı iş insanı Kervan Eminoğlu, dosyaya ilişkin yeni iddialar ileri sürdü. Eminoğlu, 1 Ekim'de tüm bildiklerini duruşma salonunda anlatacağını savundu.
"GÜLLÜ'YÜ KIZI ÖLDÜRDÜ" İDDİASI
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Eminoğlu, Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi Güllü'ye yönelik öfkesinin kendisiyle olan ilişkisinden kaynaklanmadığını savundu.
Eski nişanlı, Tuğyan'ın annesine karşı uzun süredir öfke beslediğini öne sürerek "Güllü'yü kızı öldürdü. Tuğyan'ın annesine olan kini, öfkesi benden dolayı değildi. Tuğyan annesine hep öfke besliyordu." iddialarını dile getirdi.
Kervan Eminoğlu, Tuğyan ile ilişkisinin sona ermesinin ardından görüşmediklerini ileri sürdü; "Ben Tuğyan'la 23 Ekim'den bu yana bir daha görüşmedim." dedi.
"BENİ SIRTINA ALIP KALDIRIYORDU"
Eminoğlu açıklamalarında Tuğyan Ülkem Gülter'in fiziksel gücüne ilişkin bir videodan da söz etti. Eski nişanlı, birlikte çektirdikleri görüntülerde Tuğyan'ın kendisini sırtına alarak kaldırdığını söyledi.
Kervan Eminoğlu "Ben Tuğyan'ın tek başına annesini atabilecek güçte bir insan olduğunu biliyorum. Bizim birlikte çekilmiş olduğumuz bir videomuz var, Tuğyan beni sırtına alıyordu. Ben 85 kilo bir insanım. Beni sırtına alıp kaldıran annesini de çok rahat bir şekilde camdan aşağı atabilir." iddiasında bulundu.
Tuğyan Ülkem Gülter’in eski sevgilisi ve nişanlısı olan Kervan Eminoğlu, 21 Ocak'ta Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınmış bir gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
NE OLMUŞTU?
Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin Başsavcılığın soruşturması 11 ay sürdü. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede kızı Gülter hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
İddianamede Güllü'nün, kızı Tuğyan'a ait odanın penceresinden düştüğü, 18,17 metre yükseklikten beton zemine çarptığı, kafatası ve omur kırıkları ile çok sayıda iç organ ve büyük damar yaralanmasına bağlı iç kanama sonucu hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı.
SAVCILIK: GÜLLÜ'YÜ ODAYA GETİRMEK İÇİN EN SEVDİĞİ ŞARKI AÇILDI
Gülter'in olay gecesi arkadaşı Ulu'dan annesinin çok sevdiği "Malkata" isimli roman havasını açmasını istediği, bunun üzerine Güllü'nün banyodan çıktığı sırada cep telefonundan başlatıldığı belirlendi.
Müziği duyan Güllü'nün, "O ne lan?" diyerek kızının odasına geldiği, odadakilerle birlikte müziğe eşlik ettiği ve bir süre roman havası oynadığı kaydedildi.
Savcılık, şarkının özellikle Güllü'yü olayın meydana geldiği odaya getirmek amacıyla açıldığını ve bunun tasarlanan eylemin bir parçası olduğunu belirtti.
ANNESİNİ, "HADİ GÖRÜŞÜRÜZ" DİYEREK PENCEREDEN ATMIŞ
İddianamede, olay anına ait kamera ses kayıtları üzerinde İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından ayrıntılı inceleme yapıldığı belirtildi.
Bilirkişi raporunda, düşmenin hemen öncesinde genç bir kadın sesi tarafından alaycı ve neşeli bir tonla "Hadi görüşürüz." denildiğinin değerlendirildiği aktarıldı.
Savcılık, bu sözün Tuğyan Ülkem Gülter tarafından söylendiği kanaatine vardı.
İddianamede, şüphelinin bu sözlerin hemen ardından annesini kalça altından iki eliyle kavradığı, ayaklarını yerden keserek pencereden aşağı attığı belirtildi.
İddianamede ikinci sanık olarak yer alan Sultan Nur Ulu'nun ise yalan tanıklık suçlamasıyla dört yıla kadar hapsi istendi.
Sanıkların yargılanmasına 1 Ekim'de başlanacak.
"TUĞYAN OSCAR'LIK PERFORMANS SERGİLİYORDU"
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada dosyaya, olayın tek tanığı Sultan Nur Ulu'nun "Tuğyan Ülkem Gülter'in Oscarlık performans sergilediğini" ileri sürdüğü ses kaydı da girdi.
Güllü'yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in camdan attığını iddia eden Sultan Nur Ulu, savcılıkta o anı da canlandırdı.