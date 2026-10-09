Güllü davasında Tuğyan Ülkem Gülter yeniden hakim karşısında
09.10.2026 09:44
Son Güncelleme: 09.10.2026 10:03
Yalova'da 6. kattan düşerek can veren Güllü'nün ölümüne ilişkin davada kızı Tuğyan Ülkem Gülter ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmadan gelişmeleri NTV Muhabiri Dilek Yaman Demir aktarıyor.
Yalova'da altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek şüpheli şekilde yaşamını yitiren Güllü olarak tanınan sanatçı Gül Tut'un ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması 1 Ekim'de gerçekleşmişti.
Davada savcı mütalaasını açıklamış ve Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in üzerine atılı “üst soya karşı kasten öldürme” suçundan “tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek” hapis cezası ile cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istemişti.
Mahkeme heyetinin tutukluluğa devam kararı vermesi ve davayı bugüne ertelemesinin ardından Tuğyan Ülkem Gülter ikinci kez hakim karşısına çıktı.
"MALKATA AÇALIM ÖYLE OYNASIN"
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter de duruşmaya katılanlar arasında yer aldı. Gülter'in avukatları, Güllü'nün lavaboya girmeden önceki ses kayıtlarının incelendiğini ve Tuğyan le arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun arasında "Malkata açalım öyle oynasın." konuşması geçtiğini iddia etti.
Malkata şarkısının bilerek açıldığına dair delil ise dosyada yer alıyor.
Mağdur avukatları; Tuğyan Ülkem Gülter hakkında “Üst soya karşı kasten tasarlayarak cinayet işlemesi” nedeniyle cezalandırılmasını ve indirim uygulanmamasını talep ederken “Suça iştirak ettiği” yönünde makul şüphe olması nedeniyle de Sultan Nur Ulu hakkında soruşturma açılmasını istedi.
ÖNCEKİ DURUŞMADA NE OLDU?
Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada aynı zamanda bir numaralı sanık olan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakim karşısında savunma yaptı. Gülter, hakkındaki suçlamaları reddederken zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.
Savunmasında yaklaşık 10 aydır yaşadıklarını anlatmak istediğini söyleyen Gülter, sosyal medyada özel hayatının ve kendisiyle ilgili çok sayıda bilginin paylaşıldığını belirterek, “Çok ağır bir itham altındayım. Bu suçlamayı kabul etmiyorum. Paylaşımlardan çok rahatsızım.” dedi.
“ANNEM ŞARAP AÇTI, BİRLİKTE MÜZİK DİNLEDİK”
Gülter, olay günü yaşananları da mahkemede ayrıntılı şekilde anlattı. Annesinin şarap açtığını ve birlikte vakit geçirdiklerini belirten Gülter, şöyle konuştu:
“Annem şarap açtı, şarap içmeye başladık. Annem şarkı söyledi, beraber klipleri izledik. Salonda kalkıp oynadık, gırgır şamata yaptık. Bir kere tuvalete gittim. Sonra odaya geçtik.”
Gülter, Sultan Nur Ulu'nun da kendileriyle birlikte olduğunu belirterek, odaya geçtiklerinde Sultan’ın saçını ördüğünü, daha sonra birlikte müzik eşliğinde oynadıklarını söyledi.
Annesinin bir süre başka odada müzik dinlediğini anlatan Gülter, “Annemi aradım, açmadı. ‘Anne müziğin sesini kıs’ diye aradım. Normalde de odadan odaya birbirimizi arayabiliyoruz.” ifadelerini kullandı.
"BİR BAKTIM ANNEM YOKTU"
Gülter, annesinin daha sonra yanlarına geldiğini belirterek olay anını şu sözlerle anlattı: “Annem girdi, benimle oynadı. Sultan’la da oynadık. Sultan aynaya bakıyordu, ben yanındaydım. Sonra çok büyük bir ses duyduk. Bir baktım annem yoktu. Sultan’a bağırdım. Sonra birlikte koşarak aşağı indik.”
Annesinin pencereden düştüğü anı görmediğini vurgulayan Gülter, “Arkam dönüktü. Pencereden düşmüş. Nasıl düştüğünü görmedim.” dedi.
MALKATA ŞARKISI KASITLI MI AÇILDI?
Soruşturma esnasında ortaya çıkan bazı görüntülerde Güllü'nün kızı Tuğyan'a küfrettiği iddia edilmişti. Gülter, annesi Güllü ile zaman zaman şakalaştıklarını belirterek, "O anki küfürleri sinirli değil, gülerek söyledi." dedi.
Malkata isimlinin Güllü'yü odaya getirmek için kasıtlı şekilde açıldığı iddiasını da reddeden Gülter, "Biz mutluysak bu şarkıyı dinleriz. Salonda da o şarkıyı dinledik." iddiasını dile getirdi.
Annesinin olay anında alkollü olduğunu savunan Gülter, Güllü'nün aynı zamanda yükseklik korkusu olduğunu da anlattı.
“GÜLLÜ'YÜ KALÇASINDAN TUTUP AŞAĞIYA ATTI”
Olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu'nun savunmasına geçildi. Olayın tanığı olarak ifade veren Ulu, Tuğyan Ülkem Gülter'in Güllü’yü kalçasından tutup aşağı attığını söyledi. “Yüzü dönüktü, pencereden attığını gördüm. Sonra koş diye bağırdı. Ben de şoka girmiştim peşinden koşarak aşağı indim” dedi.
Ulu, Tuğyan'ın kendisine zarar vermesinden korktuğunu belirterek, "Cenaze günü ‘Ben yanarsam seni de yakarım' dedi" ifadelerini kullandı.
İlk ifadesinde Güllü'nün düştüğünü iddia eden Sultan Nur Ulu, sonradan bu ifadesini neden değiştirdiğini ise şu sözlerle açıkladı:
“Ben gözaltına alınmadan önce avukatıma söyledim. Dayanamıyorum dedim. Zaten gözaltına alınınca dayanamadım söyledim”
BİR NUMARALI SANIK KIZI TUĞYAN
Davanın tek tutuklusu Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter. Gülter'in tasarlayarak öldürme suçundan müebbet hapis cezası isteniyor. Olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu hakkında ise talan tanıklık suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
Şüpheli ölüme ilişkin iddianamede; Güllü'nün kızı Tuğyan'ın odasındaki pencereden düştüğü ve 18 metre yükseklikten beton zemine çarptığı anlatılıyor. Toksikoloji incelemesinde; Gül Tut’un kanında 3.53 promil alkol tespit edildiği, kullanılan ilaçların toksik seviyede olmadığı ve zehirlenerek öldürüldüğüne ilişkin tıbbi delil bulunmadığı ifadesine yer veriliyor.
“ODAYA GETİRMEK İÇİN EN SEVDİĞİ ŞARKI AÇILDI”
İddianamedeki en dikkat çekici tespit ise Gülter'in olay gecesi arkadaşı Sultan Nur Ulu'dan annesinin çok sevdiği "Malkata" isimli roman havasını açmasını istemesi olarak dikkat çekiyor. Müziği duyan Gül Tut'un, “O ne lan?” diyerek kızının odasına geldiği, odadakilerle birlikte müziğe eşlik ettiği ve bir süre roman havası oynadığı anlatılıyor.
Savcılık, şarkının özellikle Gül Tut'u olayın meydana geldiği odaya getirmek amacıyla açıldığını ve bunun tasarlanan eylemin bir parçası olduğunu belirtiyor.
"HADİ GÖRÜŞÜRÜZ" DEDİ Mİ?
İddianamedeki çarpıcı ayrıntılardan bir diğeri ise dosyaya giren ses kayıtları. İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından ayrıntılı incelemeye alınan ses kayıtlarında, genç bir kadın sesi tarafından alaycı ve neşeli bir tonla “Hadi görüşürüz” denildiğinin değerlendirildiği aktarıldı .
Savcılık, bu sözün Tuğyan Ülkem Gülter tarafından söylendiği kanaatini savunuyor. İddianamede, Gülter'in bu sözlerin hemen ardından annesini kalça altından iki eliyle kavradığı, ayaklarını yerden keserek pencereden aşağı attığı belirtiliyor.
Olay sırasında odada bulunan Sultan Nur Ulu’nun soruşturmanın ilk aşamalarında Gül Tut’un alkollü olduğunu ve pencereden düştüğünü söylediği ancak daha sonra verdiği ifadede olayın farklı şekilde gerçekleştiğini anlattığı belirtildi.
TANIK İFADELERİ VE DOSYAYA GİREN MESAJLAR
İddianamede çok sayıda mesaj ve tanık anlatımı da yer alıyor. Dosyada ifadelerine yer verilen üç tanığın, Tuğyan'ın kendilerine annesini "Bir gün camdan atıp öldüreceğini" söylediği iddiası da gündeme gelmişti. Bir başka tanık ise Gülter'in annesi veya kendisinden birinin öleceği yönünde sözler sarf ettiğini anlatmıştı.
Gülter'in eski sevgilisi K.E. ile yakınlarına gönderdiği mesajlarda "Bıktım bu annemden", "Gebersin", "Bu kadın ölsün", "Ölmüyor, ne zaman?" ve "Ona büyük bir şey yapacağım" şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi.