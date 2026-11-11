Güllü'nün oğlundan yeni suç duyurusu. Ses kayıtları çözümlendi, erkek sesi kime ait?

Adli ses ve görüntü incelemeleri uzmanı, adli bilimler uzmanı, adli ve kriminalistik incelemeler bilirkişisi tarafından hazırlanan 28 Ekim 2026 tarihli raporda ise dosya kapsamında taşınabilir bellek içerisinde bulunan, 1 dakikalık 20 ses kaydı ile Güllü’nün sesinin bulunduğu kayıtların incelendiği belirtildi.

Orijinal kayıtların bütünlüğünün korunması amacıyla doğrudan değişiklik yapılmadığı, analizlerin kopyalar üzerinden gerçekleştirildiği kaydedildi. İncelemede uluslararası adli ses inceleme standartları doğrultusunda işitsel analiz, akustik ve spektrografik analiz ile gürültü giderme ve filtreleme yöntemlerinin kullanıldığı belirtildi. İkinci raporun transkripsiyon bölümünde de dikkat çeken ifadeler sıralandı.

Kaydın 2 dakika 52’nci saniyesinde Güllü’ye atfedilen ‘Herkes tamam mı?’, 2 dakika 55’inci saniyesinde Tuğyan’a atfedilen kısık sesle ‘Herkes tamam’ ve 2 dakika 57’nci saniyesinde Güllü’ye atfedilen ‘O ne lan?’ sözleri yer aldı.

3 dakika 5’inci saniyede ‘Valla aşağı inmez’, 3 dakika 8’inci saniyede ‘Bak manyaklara bak’ ifadelerinin bulunduğu raporda, 3 dakika 14’üncü saniyede ‘Ay eşek’, 3 dakika 18’inci saniyede ‘Gel gel’, 3 dakika 21’inci saniyede ise ‘Kız gelsene buraya’ sözleri kaydedildi. 3 dakika 41’inci saniyede Güllü’ye atfedilen ‘Bırak beni’, 3 dakika 45’inci saniyede ‘Bırak’ ifadeleri de dökümde yer aldı.

4 dakika 2’nci saniyedeki konuşma ise ‘Neyi itiyor / neyi izliyor - beni itiyor / beni izliyor’ şeklinde iki farklı olasılıkla yazıldı. Raporda bu sözlerin konuşmacısı Tuğyan ya da Sultan olarak belirtildi. Kayıt dökümünün devamında 4 dakika 25’inci saniyede erkek sesine atfedilen ‘Hayır’, 4 dakika 27’nci saniyede ‘Görmek istemiyorum’, 4 dakika 30’uncu saniyede Tuğyan’a atfedilen ‘Özür dile’ ve 4 dakika 35’inci saniyede Sultan’a atfedilen ‘Ben görmesini istiyorum’ sözleri yer aldı.

4 dakika 57’nci saniyede erkek sesine atfedilen ‘Atla camdan’, 4 dakika 58’inci saniyede Tuğyan’a atfedilen ‘Aç köpek, sen defol’, 5 dakika 1’inci saniyede ‘Annem atsın’ ve 5 dakika 2’nci saniyede ‘Anne bak at şunu’ ifadeleri kaydedildi. İkinci raporun son bölümünde 5 dakika 24’üncü saniyede çarpma ve sürgü sesi, 5 dakika 26’ncı saniyede ise çarpma ve ‘ah’ sesi bulunduğu belirtildi.

5 dakika 29’uncu saniyede Tuğyan’a atfedilen ‘Koş’, 5 dakika 31’inci saniyede ‘Annem atlamış’ sözlerinin ardından 5 dakika 47’nci saniyede Çiğdem’e atfedilen ‘Tuğyan’, 5 dakika 54’üncü saniyede ise ‘Abi sen…’ ifadesinin yer aldığı kaydedildi. Raporda kaydın Tuğyan’ın ‘Anne, anne’ diye bağırması ve çığlık sesleriyle sona erdiği belirtildi.