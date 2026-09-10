Güllü'nün öldüğü gece yaşananları tek tek itiraf etti. "Tuğyan Oscar'lık performans sergiliyordu"
10.09.2026 14:56
Son Güncelleme: 10.09.2026 14:58
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Dosyaya, olayın tek tanığı Sultan Nur Ulu'nun "Tuğyan Ülkem Gülter'in Oscarlık performans sergilediğini" ileri sürdüğü ses kaydı girdi.
Kamuoyunda Güllü ismiyle tanınan sanatçı Gül Tut'un geçen yıl Yalova'daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdiği olayın soruşturması sürüyor.
Güllü'yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in camdan attığını iddia eden Sultan Nur Ulu'ya ait yeni bir ses kaydı ortaya çıktı.
Olayın tek tanıdığı ve itirafçısı olan Ulu, "Neden sustun?" sorusuna da yanıt verdi.
ÖLDÜĞÜ GECEYİ ANLATTI
ATV'nin haberine göre; Ulu, ortaya çıkayan ses kaydında "Bakma o kadar sustum ama mecbur kaldığım için sustum. Bir kere bile oraya kelepçeli şekilde girersem bildiğim tüm gerçekleri anlatacağım dedim." diye konuştu.
Ulu, Güllü'nün öldüğü geceye ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı.
Tuğyan'ın "Malkata" şarkısının açılmasını istediğini ifade eden Ulu, "Şarkı açılınca Gül anne geldi. Malkata'yı hiç bilmiyordum, hangi şarkı olduğunu dahi bilmiyordum." diyerek kendisini savundu.
Tuğyan'a neden böyle bir şey yaptığını sorduğunu da aktaran Ulu, "Sorduğumda ağlamaya başlıyordu." ifadelerini kullandı.
"OSCARLIK PERFORMANS"
Tuğyan'ın süreç boyunca rol yaptığını iddia eden Ulu, şöyle devam etti:
“Ben de annemi kaybettim. İnsanlar acı çekerler. Ama Tuğyan çok güzel bir rol yapıyordu. Oscar'lık bir performans sergiliyordu.”
O GECEYİ ANLATTI
Ulu, ifadesini canlandırarak anlatmış ve o anların görüntüsü ortaya çıkmıştı.
Ulu'nun Tuğyan'ın annesi Güllü'nün bacaklarına sarılıp omzuyla destekli şekilde kaldırarak pencereden nasıl attığını gösterdiği anlar, savcılık makamında kayıt altına alındı.
"Tuğyan'ın arkadan annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak hafif kendisine, hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm." diyerek ifadesinde kendisini savunan Ulu, Güllü'nün bu olay sonrasında düştüğünü ileri sürüp şöyle devam etti:
“Daha sonra Tuğyan, 'koş' şeklinde bağırarak aşağı doğru gitti. Ben de onun peşinden gittim.”
NE OLMUŞTU?
Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin Başsavcılığın soruşturması 11 ay sürdü. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede kızı Gülter hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
İddianamede Güllü'nün, kızı Tuğyan'a ait odanın penceresinden düştüğü, 18,17 metre yükseklikten beton zemine çarptığı, kafatası ve omur kırıkları ile çok sayıda iç organ ve büyük damar yaralanmasına bağlı iç kanama sonucu hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı.
SAVCILIK: GÜLLÜ’YÜ ODAYA GETİRMEK İÇİN EN SEVDİĞİ ŞARKI AÇILDI
Gülter'in olay gecesi arkadaşı Ulu'dan annesinin çok sevdiği "Malkata" isimli roman havasını açmasını istediği, bunun üzerine Güllü'nün banyodan çıktığı sırada cep telefonundan başlatıldığı belirlendi.
Müziği duyan Güllü'nün, "O ne lan?" diyerek kızının odasına geldiği, odadakilerle birlikte müziğe eşlik ettiği ve bir süre roman havası oynadığı kaydedildi.
Savcılık, şarkının özellikle Güllü'yü olayın meydana geldiği odaya getirmek amacıyla açıldığını ve bunun tasarlanan eylemin bir parçası olduğunu belirtti.
ANNESİNİ, "HADİ GÖRÜŞÜRÜZ" DİYEREK PENCEREDEN ATMIŞ
İddianamede, olay anına ait kamera ses kayıtları üzerinde İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından ayrıntılı inceleme yapıldığı belirtildi.
Bilirkişi raporunda, düşmenin hemen öncesinde genç bir kadın sesi tarafından alaycı ve neşeli bir tonla "Hadi görüşürüz." denildiğinin değerlendirildiği aktarıldı.
Savcılık, bu sözün Tuğyan Ülkem Gülter tarafından söylendiği kanaatine vardı.
İddianamede, şüphelinin bu sözlerin hemen ardından annesini kalça altından iki eliyle kavradığı, ayaklarını yerden keserek pencereden aşağı attığı belirtildi.
İddianamede ikinci sanık olarak yer alan Sultan Nur Ulu'nun ise yalan tanıklık suçlamasıyla dört yıla kadar hapsi istendi.
Sanıkların yargılanmasına 1 Ekim'de başlanacak.