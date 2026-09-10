Güllü'nün öldüğü gece yaşananları tek tek itiraf etti. "Tuğyan Oscar'lık performans sergiliyordu"

Tuğyan'ın "Malkata" şarkısının açılmasını istediğini ifade eden Ulu, "Şarkı açılınca Gül anne geldi. Malkata'yı hiç bilmiyordum, hangi şarkı olduğunu dahi bilmiyordum." diyerek kendisini savundu.

Tuğyan'a neden böyle bir şey yaptığını sorduğunu da aktaran Ulu, "Sorduğumda ağlamaya başlıyordu." ifadelerini kullandı.