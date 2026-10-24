Güllü'nün ölümü davasında gerekçeli karar açıklandı. Kızı Tuğyan müebbet hapis cezası almıştı

Güllü Cinayeti sonrası Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 sayfadan oluşan gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, olay sırasında evde yalnızca Gül Tut, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu’nun bulunduğu belirtildi. Ev ve apartman kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu, olaydan önceki gün boyunca ve ölümün gerçekleştiği saate kadar eve bu 3 kişi dışında kimsenin giriş çıkış yapmadığının tespit edildiği kaydedildi.



Mahkeme, olayın tek görgü tanığı olan Sultan Nur Ulu’nun duruşmada verdiği ifadeye itibar etti. Ulu, olay anında Gül Tut’un odaya geldiğini, kendisinin aynaya döndüğü sırada Tuğyan Ülkem Gülter’in annesini arkasından üst baldırından tutarak pencereden attığını gördüğünü anlattı. İlk ifadelerinde düşme anını görmediğini söyleyen Ulu, daha sonra neden farklı beyanda bulunduğu sorulduğunda, sanığın kendisine zarar vermesinden ve suçu üzerine atmasından korktuğunu söyledi. Mahkeme, tanığın bu çelişkiyi açıklayan beyanlarının birbiriyle uyumlu olduğunu değerlendirdi.



Kararda, Ulu’nun sanığa iftira atmasını gerektirecek somut bir husumet nedeninin bulunmadığı, olayın yaşandığı odada başka bir görgü tanığının olmadığı ve sanığın kendisini suçlamasından korktuğuna ilişkin anlatımının dosyadaki diğer ifadelerle desteklendiği belirtildi.