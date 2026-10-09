Güllü'nün ölümü davasında karar çıktı. Tuğyan Ülkem Gülter'in cezası belli oldu

Soruşturma esnasında ortaya çıkan bazı görüntülerde Güllü'nün kızı Tuğyan'a küfrettiği iddia edilmişti. Gülter, annesi Güllü ile zaman zaman şakalaştıklarını belirterek, "O anki küfürleri sinirli değil, gülerek söyledi." dedi.

Malkata isimlinin Güllü'yü odaya getirmek için kasıtlı şekilde açıldığı iddiasını da reddeden Gülter, "Biz mutluysak bu şarkıyı dinleriz. Salonda da o şarkıyı dinledik." iddiasını dile getirdi.

Annesinin olay anında alkollü olduğunu savunan Gülter, Güllü'nün aynı zamanda yükseklik korkusu olduğunu da anlattı.

“GÜLLÜ'YÜ KALÇASINDAN TUTUP AŞAĞIYA ATTI”

Olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu'nun savunmasına geçildi. Olayın tanığı olarak ifade veren Ulu, Tuğyan Ülkem Gülter'in Güllü’yü kalçasından tutup aşağı attığını söyledi. “Yüzü dönüktü, pencereden attığını gördüm. Sonra koş diye bağırdı. Ben de şoka girmiştim peşinden koşarak aşağı indim” dedi.

Ulu, Tuğyan'ın kendisine zarar vermesinden korktuğunu belirterek, "Cenaze günü ‘Ben yanarsam seni de yakarım' dedi" ifadelerini kullandı.

İlk ifadesinde Güllü'nün düştüğünü iddia eden Sultan Nur Ulu, sonradan bu ifadesini neden değiştirdiğini ise şu sözlerle açıkladı:

“Ben gözaltına alınmadan önce avukatıma söyledim. Dayanamıyorum dedim. Zaten gözaltına alınınca dayanamadım söyledim”