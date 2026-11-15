Güllü'nün ölümünde daraltılmış baz incelemesi talebi

Tuğyan Ülkem Gülter’e atfedilen konuşmalarda ise "Elini de bırakmıyor muydu ki", "Özür dile", "Telefonu aç", "Atla camdan" ve olayın ardından "Koş annem yok koş" sözleri dikkat çekti.

Raporda ayrıca erkek sesine atfedilen "Atsın" ve "Atla camdan" ifadeleri de yer aldı. Erkek sesinin Tuğyan’ın eski erkek arkadaşı Kervan Eminoğlu’na ait olduğu iddia edilirken, uzman raporlarının ardından Tuğberk Yağız Gülter’in avukatları, Sultan Nur Ulu ve Kervan Eminoğlu hakkında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na "iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.