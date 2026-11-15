Güllü'nün ölümünde daraltılmış baz incelemesi talebi
15.11.2026 15:04
Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada ablası Kader Tut'un avukatları, olay gecesi evde bulunan telefonların baz kayıtlarının daraltılarak incelenmesini talep etti.
"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül 2025’te Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmişti.
SES ANALİZ RAPORLARI
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları tarafından ev içi güvenlik kamerası kayıtlarına ilişkin hazırlatılan 2 ayrı ses analiz raporunda; Sultan Nur Ulu’ya atfedilen "At", "Beni izliyor beni izliyor" ifadeleri yer aldı.
Tuğyan Ülkem Gülter’e atfedilen konuşmalarda ise "Elini de bırakmıyor muydu ki", "Özür dile", "Telefonu aç", "Atla camdan" ve olayın ardından "Koş annem yok koş" sözleri dikkat çekti.
Raporda ayrıca erkek sesine atfedilen "Atsın" ve "Atla camdan" ifadeleri de yer aldı. Erkek sesinin Tuğyan’ın eski erkek arkadaşı Kervan Eminoğlu’na ait olduğu iddia edilirken, uzman raporlarının ardından Tuğberk Yağız Gülter’in avukatları, Sultan Nur Ulu ve Kervan Eminoğlu hakkında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na "iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.
Ses kayıtlarında farklı konuşmacılara ait olduğu değerlendirilen ifadelerin bulunması üzerine Güllü’nün ablası Kader Tut’un avukatları da olay gecesi evde bulunan telefonların baz kayıtlarının daraltılarak incelenmesini talep etti.
Avukatlar, üçüncü kişilerin telefon üzerinden sesli veya görüntülü görüşmeye katılıp katılmadığının belirlenmesini istedi.
NE OLMUŞTU?
Gül Tut, 26 Eylül 2025'te Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Gül Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun yanı sıra Ulu'nun babası Arif Ulu ve 2 kişi gözaltına alınmıştı.
Gülter tutuklanmış, Sultan Nur Ulu hakkında "ev hapsi" kararı verilmiş, diğer 3 kişi ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Tut'un ölümüyle ilgili Gülter'in eski nişanlısı Kervan E. de "kasten öldürmeye azmettirme" suçlamasıyla gözaltına alınmış, Yalova Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.
Daha sonra hazırlanan iddianamede, maktulün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in "tasarlayarak üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmiş, Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucu Gülter, "kadına ve üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
Sultan Nur Ulu hakkında ise "yalan tanıklık" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis talebiyle ayrı bir dava açılmıştı.