Güllü'nün ölümünde yalan tanıklık davası. Sultan Nur Ulu: Tuğyan beni tehdit edip baskıladı

Tuğyan Ülkem Gülter’in kendisini tehdit edip baskıladığını iddia eden Sultan Nur Ulu, savunmasında şu iddiaları dile getirerek beraatini talep etti:

“-İlk başta doğruyu söyleyemememin sebebi, Tuğyan’ın ‘Ben yanarsam sen de yanarsın.’ diye tehdit etmesiydi. Bir gün arabayla yolculuk yaptığımızda da beni ‘Arabanın frenleri tutmuyor.’ diyerek tehdit etmişti. Bana baskı yapıyordu.

-O dönemki avukatım, yaşananları doğru zamanda söylemem gerektiğini, tüm deliller toplandıktan sonra anlatmam gerektiğini söylemişti. Onun sözünü dinleyerek bu şekilde yaptım. Tuğyan’dan uzaklaştığımda da emniyette her şeyi anlattım. Suçu benim üzerime atabileceğinden korktum. Bu sebeple doğruları söyleyemedim.”