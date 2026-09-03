Güllü'nün ölümünde yeni görüntü: Pencereden nasıl attığını canlandırdı
03.09.2026 08:26
Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir görüntü ortaya çıktı. Güllü'yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in camdan attığını iddia eden Sultan Nur Ulu, savcılıkta o anı canlandırdı.
Kamuoyunda Güllü ismiyle tanınan sanatçı Gül Tut'un geçen yıl Yalova'daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdiği olayın soruşturmasında yeni bir görüntü ortaya çıktı.
"EVİN PENCERESİNDEN ATTI"
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmış, arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti.
Hazırlanan iddianamede Sultan Nur Ulu'nun verdiği ifade soruşturmanın seyrini değiştirmişti. Ulu, arkadaşı Tuğyan'ın annesi Güllü'yü evin penceresinden attığını ileri sürmüştü.
CANLANDIRMANIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Sultan Nur Ulu, ifadesini o anları canlandırarak anlatmıştı. O anların görüntüsü ortaya çıktı.
Olayın tek tanığı olan Sultan Nur Ulu, Tuğyan'ın annesi Güllü'nün bacaklarına sarılıp, omzuyla destekli şekilde kaldırarak pencereden nasıl attığını gösterdiği anlar, savcılık makamında kayıt altına alındı.
Söz konusu görüntüler, mahkeme dosyasına konuldu.
"BACAKLARINA SARILIP, OMZUYLA DESTEKLİ ŞEKİLDE KALDIRDI"
Ulu, savcılıktaki ifadesinde "Tuğyan'ın arkadan annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak hafif kendisine, hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm." dedi.
Güllü'nün bu olay sonrasında düştüğünü ileri üsren Ulu, o anı gördüğünü iddia ederek şöyle devam etti:
"Daha sonra Tuğyan, 'koş' şeklinde bağırarak aşağı doğru gitti. Ben de onun peşinden gittim."
BİR GÖRÜNTÜ DAHA ORTAYA ÇIKMIŞTI
Güllü, geçen yıl 26 Eylül günü Çınarcık ilçesindeki evinin altıncı katındaki pencereden düşerek ölmüştü.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada geçen hafta bir görüntü daha ortaya çıkmıştı.
Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, Gülter'in ekiplerle birlikte eve çıktığı görülüyor.
"ANNEM İYİ Mİ?"
Görüntünün devamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in panik anları yer alıyor.
Gülter'in polis ekiplerine defalarca "Annem neden öyle söylüyor, annem iyi mi?" dediği duyuluyor.
Görüntülerde ayrıca arkadaşı Sultan Nur Ulu da yer alıyor.
GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜNDE NELER BİLİYORUZ?
Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümü uzun süre Türkiye'nin gündeminde kaldı.
Başsavcılığın soruşturması 11 ay sürdü. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede kızı Gülter hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
İddianamede Güllü'nün, kızı Tuğyan'a ait odanın penceresinden düştüğü, 18,17 metre yükseklikten beton zemine çarptığı, kafatası ve omur kırıkları ile çok sayıda iç organ ve büyük damar yaralanmasına bağlı iç kanama sonucu hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı.
SAVCILIK: GÜLLÜ’YÜ ODAYA GETİRMEK İÇİN EN SEVDİĞİ ŞARKI AÇILDI
Gülter'in olay gecesi arkadaşı Ulu'dan annesinin çok sevdiği "Malkata" isimli roman havasını açmasını istediği, bunun üzerine Güllü'nün banyodan çıktığı sırada cep telefonundan başlatıldığı belirlendi.
Müziği duyan Güllü'nün, "O ne lan?" diyerek kızının odasına geldiği, odadakilerle birlikte müziğe eşlik ettiği ve bir süre roman havası oynadığı kaydedildi.
Savcılık, şarkının özellikle Güllü'yü olayın meydana geldiği odaya getirmek amacıyla açıldığını ve bunun tasarlanan eylemin bir parçası olduğunu belirtti.
ANNESİNİ, "HADİ GÖRÜŞÜRÜZ" DİYEREK PENCEREDEN ATMIŞ
İddianamede, olay anına ait kamera ses kayıtları üzerinde İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından ayrıntılı inceleme yapıldığı belirtildi.
Bilirkişi raporunda, düşmenin hemen öncesinde genç bir kadın sesi tarafından alaycı ve neşeli bir tonla "Hadi görüşürüz." denildiğinin değerlendirildiği aktarıldı.
Savcılık, bu sözün Tuğyan Ülkem Gülter tarafından söylendiği kanaatine vardı.
İddianamede, şüphelinin bu sözlerin hemen ardından annesini kalça altından iki eliyle kavradığı, ayaklarını yerden keserek pencereden aşağı attığı belirtildi.
İddianamede ikinci sanık olarak yer alan Sultan Nur Ulu'nun ise yalan tanıklık suçlamasıyla dört yıla kadar hapsi istendi.
Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.