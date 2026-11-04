Gümrüklerde 459 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda ise risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda Türkiye'ye giriş yapmak üzere olan üç yolcunun bagajları kontrol edildi. Yapılan kontrollerde toplam 15 kilo eroin ele geçirildi.