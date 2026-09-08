Gündüz terletecek, gece üşütecek. Sıcaklık bir günde 12 derece düşecek
08.09.2026 08:29
Yurt genelinde hava sıcaklığı gündüzleri 29 derecelerde seyrederken geceleri ise 10-12 derece birden düşmeye başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) haftalık hava tahmini raporunu yayımladı.
Eylül ayıyla birlikte sıcaklıklar gündüz saatlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken geceleri hissedilir bir şekilde düşmeye başladı.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Artvin çevreleri ile Tokat'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın; Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor.
3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU
İstanbul bugün güneşli 27 derece ancak çok sert esen poyraz serinlik katacak. Megakentte gece saatlerinde ise sıcaklık yaklaşık 10 derece birden düşecek.
Ankara'da da geceler daha soğuk olmaya başladı. Başkentte öğlen sıcaklık 25 derece iken gece 12 dereceye iniyor.
İzmir 34 derece ancak kuvvetli rüzgar etkili olacak.