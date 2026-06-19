Gündüzleri inşaatta kalıp ustası, boş zamanlarında da "doktor". Sahte doktordan bel fıtığı ve kırık-çıkık tedavisi

Akçakale Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ruhsatsız olarak sağlık hizmeti verildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, Mahmut Y. isimli şüphelinin ruhsatı ve herhangi bir tıbbi yetkisi bulunmadan kendisini doktor olarak tanıttığı ve iş yerini muayenehane gibi kullanıp bel fıtığı ile kırık-çıkık tedavisi uyguladığı belirlendi.