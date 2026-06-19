Gündüzleri inşaatta kalıp ustası, boş zamanlarında da "doktor". Sahte doktordan bel fıtığı ve kırık-çıkık tedavisi
19.06.2026 14:10
Şanlıurfa'da kendisini doktor olarak tanıtan, ruhsatsız şekilde bel fıtığı ile kırık-çıkık tedavisi uygulayan Mahmut Y.'nin inşaatta kalıp ustası, tamircide ise kaportacı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli gözaltına alındı.
Akçakale Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ruhsatsız olarak sağlık hizmeti verildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde, Mahmut Y. isimli şüphelinin ruhsatı ve herhangi bir tıbbi yetkisi bulunmadan kendisini doktor olarak tanıttığı ve iş yerini muayenehane gibi kullanıp bel fıtığı ile kırık-çıkık tedavisi uyguladığı belirlendi.
GÖZALTINDA
Düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.
İş yerindeki aramalarda çok sayıda tıbbi malzeme, tedavi aparatı ve bitkisel ilaç ele geçirildi.
KALIP USTASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Mahmut Y.'nin gündüzleri inşaatlarda kalıp ustası olarak çalıştığı, zaman zaman da kaportacılık yaptığı, boş zamanlarında ise söz konusu iş yerinde hasta kabul ettiği öğrenildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, ruhsatsız sağlık hizmeti verdiği tespit edilen iş yerine yönelik operasyonun başarıyla gerçekleştirildiği belirtilerek şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Gözaltına alınan Mahmut Y.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.